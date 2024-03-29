 

Мнение: Зачем стадам дары свободы?

29.03.2024, 11:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

За неимением и неумением игры хоть в какой-то позитивной идеал, у нынешней кондово-бандитской РФ имеется одна Единая Идея для всего, которую она продвигает с упорством робота-маньяка: это идея Отрицания Свободы. Все люди, претендующие быть “идеологами путинского режима”, практически только и делают, что на разные лады пляшут вокруг одного утверждения: к свободе не просто не надо стремиться – надо еще и твердо знать и верить, что никакая свобода в принципе невозможна, что это величайший обман, морок, сатанинское изобретение, свободы нигде нет и не было никогда, всякий говорящий о ней по определению мошенник и наймит, а скорее всего – шпион, в крайнем случае – иноагент и уж точно – либерал.

Причем именно – никакой свободы. Нет, и никогда не было ни свободы выбора, ни свободы торговли, ни свободы слова. Не было свободы собраний, никто и никогда не мог свободно самовыражаться, а уж про словосочетание “свободная любовь” и говорить нечего, поскольку во всем мире не бывает ни свободы, ни любви, а есть опять же только иноагенты и проклятый Запад.

Что любопытнее всего – эти мантры упали на хорошо подготовленную почву. Спросите любого человека на улице любого русского города – он согласится со всеми вышеприведенными тезисами по всем без исключения пунктам. И еще много дополнит сверху, горячась и размахивая руками, так что вам будет нелегко от него отделаться.

В общем, “отрицание свободы” – вполне себе идеология, принятая в РФ за основу в рабочем порядке. У нее один минус – наличие этого самого минуса. На чистом отрицании (пусть даже с ним все согласны) трудно выстраивать целеполагание. “Хорошо, – говорят добрые (на самом деле нет) русские люди. – Никакой свободы нет, мы записали. А что есть?”

Ответа они не получают (2023)

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / Мнение: О мелкой пакости от армян… А Россия не ответит?

30.03 / Френч-боб – стильная классика, а асимметрия уберет годы: омолаживающие стрижки для женщин 50+

30.03 / Рупор кремлевской пропаганды: И восстали машины из пепла Авдеевского коксохима…

29.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Последствия удара ВС РФ 22 марта 2024 для энергосистемы Украины

29.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Таможня не дает добро

29.03 / Прорыв в мире мобильных технологий: Oppo Find X7 сертифицированы для 5.5G

29.03 / Презентация флагманской линейки смартфонов Huawei P70 намечена на 2 апреля

29.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Выплата репараций Украине. 29.03.2024

29.03 / Мнение: О важных новостях по теракту в «Крокусе»… Куда продвинулось следствие?

29.03 / В Армении начались массовые акции протеста после запрета шоу Владимира Соловьёва

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика