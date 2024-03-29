Елену Степаненко втягивают в судебные тяжбы из-за унаследованных квартир в Сочи

Елена Степаненко узнала, что унаследовала две квартиры в Сочи от своей давней подруги, дизайнера Натальи Маголы. Однако радость юмористки довольно быстро была омрачена скандалом, связанным с тем, что родственники умершей начали оспаривать завещание.

Судебный процесс в Хамовническом суде стал для Степаненко уже привычным делом после предыдущих разбирательств с Евгением Петросяном. Наталья Магола, близкая подруга и возможно даже родственница Елены Григорьевны, оставила ей в наследство две роскошные квартиры в центре Сочи, а также машиноместо и ценные предметы искусства.

Стоимость наследства оценивается в десятки миллионов рублей. Среди наследников также оказался известный архитектор Миодраг Цвийич. Сестра и мать Натальи Маголы не собираются просто так мириться с текущим положением вещей, в связи с чем намерены бороться за свою часть наследства. Они требуют признать завещание недействительным и установить факт того, что сестра умершей была на ее иждивении в течение определенного периода времени.

Судебный процесс обещает быть сложным и продолжительным. Его исход окажет серьезное влияние на всех участников этого спора о наследстве.