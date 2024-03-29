 

Онколог: Хриплый голос может быть симптомом рака

29.03.2024, 10:15, Разное
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Хрипота часто считается признаком простуды, но в некоторых случаях она может свидетельствовать о более серьезных заболеваниях. В интервью РИАМО врач-онколог Денис Романов предупреждает о важности обращения внимания на необъяснимую хрипоту.

Он подчеркивает, что дисфония, или хриплость голоса, которая возникает без явных причин и длится продолжительное время, может быть тревожным сигналом. Этот симптом, по словам Романова, не следует игнорировать, особенно если он начинает повторяться.

Романов также указывает на то, что при раке хрипота обычно является лишь одним из признаков. К ней могут добавиться одышка или примеси крови в мокроте. Он отмечает, что опухоли, вызывающие дисфонию, чаще всего располагаются в гортани, реже – в легких, трахее, нервной системе или мышцах верхних дыхательных путей.

Согласно Романову, особенно подвержены риску развития этих опухолей курильщики с длительным стажем, а также люди, страдающие ХОБЛ, хроническим бронхитом или ларингитом.

Для выяснения причины хрипоты Романов рекомендует прохождение фиброларингоскопии, которая поможет определить, вызвано ли изменение голоса новообразованиями в гортани.

Поэтому, если у вас возникают симптомы хриплого голоса без явной причины, не стоит откладывать визит к врачу, чтобы своевременно выявить возможные проблемы со здоровьем.


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