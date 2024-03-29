Microsoft представляет функцию управления оперативной памятью в браузере Edge

Microsoft разрабатывает инструмент для управления объемом оперативной памяти, используемой браузером Edge, позволяя пользователям контролировать потребление памяти. Это новшество поможет предотвратить превышение установленных пользователем ограничений, как пишет портал Neowin.

Эта функция, замеченная пользователем с никнеймом Leopeva64 в Edge Canary, позволит пользователям устанавливать предел для потребляемой памяти, просто смещая ползунок на нужный уровень. Показатели можно будет отслеживать в специальном меню. Эта возможность будет работать как при использовании самого браузера, так и при запуске игр — браузер будет автоматически определять их открытие.

Эксперты Neowin считают, что такое решение станет полезным инструментом для всех пользователей Edge, независимо от мощности их компьютера, так как поможет оптимизировать распределение памяти для наиболее важных задач. Однако, Microsoft предупреждает, что это может отрицательно сказаться на производительности браузера.

На данный момент функция доступна только для пользователей последней тестовой версии Edge Canary.