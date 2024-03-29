Рупор кремлевской пропаганды: Первая Пальмира. Невеста пустыни. Часть №2

Первая Пальмира. Невеста пустыни. Часть №2

Путь на восток

Как мы помним из предыдущих статей, в первые же дни проведения российской операции в САР, вместе с авиагруппой ВКС РФ и «сирийским экспрессом» в Сирию была переброшена группа российских добровольцев и ветеранов военных действий под командованием Дмитрия Уткина («Вагнер», «Девятый»), которая должна была поддержать действия сирийской армии, а также обеспечить выполнение наиболее сложных и опасных операций. Первой встречей «музыкантов» с сирийскими боевиками стали бои в Северной Латакии осенью 2015 года: именно бойцы «оркестра» шли в авангарде сирийских войск, зачищавших подходы к российской авиабазе Хмеймим. Тогда, при непосредственном участии и активности российских штурмовиков бойцам сирийской армии впервые удалось показать феноменальный результат – перейти от позиционной войны к наступлению, сдвинуть фронт в горных районах Латакии и отвести любую угрозу от российской авиабазы.



КамАЗ-43269 «Выстрел» «Оркестра», бортовой номер 55.

Машина участвовала в событиях в окрестностях Дебальцево, в начале 2016-го была задействован в первом штурме Пальмиры.

В последующие несколько месяцев бойцы «Группы Вагнера» были переброшены в район Пальмиры, где получили новую задачу. Бойцам «Оркестра» предстояло, в то время, пока сирийская армия месила грязь под Мхином и Хаварином, начать продвижение вдоль трассы, прорубая дорогу непосредственно к Пальмире – однако пока без штурма самого города. Приняв задачу, параллельно с продвижением сирийской армии под Джебель аль-Хазм, подкрепляемым ударами российскими крылатыми ракетами, «музыканты» начали штурм восточных склонов гор Джебель Хайял, захватили несколько точек и продвинулись на восток в сторону Пальмиры.

Как отмечает Telegram-канал GREY ZONE, к этому моменту состав «Группы Вагнера» был доукомплектован новыми бойцами штурмовых отрядов. Общая численность «Оркестра» в Сирии к этому моменту достигала почти 2,5 тысячи человек. Поскольку операция по Пальмирой уже требовала наличия специализированной военной техники, на баланс «Группы Вагнера» при посредничестве Минобороны РФ были переданы единицы тяжелой бронетехники, а также пикапы с установленным крупнокалиберным оружием. Часть техники захватывалась у боевиков, некоторые образцы вооружения передавались русским бойцам от сирийских подразделений. В итоге, к зиме 2015/16, у «Группы Вагнера» находилось на вооружении несколько БМП, танков Т-90, Т-72 и Т-62, бронеавтомобили, безоткатные орудия, ПТУРы, многочисленные вариации автоматов Калашникова (от российского производителя до некачественных китайских «самсунгов») и даже иностранные снайперские винтовки (в частности, австрийские Steyr-Mannlicher).

Из книги Кирилла Романовского «Восемь лет с Вагнером» (АСТ, Лениниград, 2024)

«Мы шли по горам, по горному хребту к развязке. Там дорога шла на Ирак. В принципе с этой высоты мы контролировали хребет, но туда было тяжело доставить артиллерию и из-за сложности местности были проблемы с доставкой пищи. И морально было тяжело, и физически было тяжело, плюс командировка была длительная и боев было много. И если до этого я шел без потерь, то тут я уже потерял своих ребят.

Сперва исчезли «фатимиды» – как сквозь землю провалились, хотя сначала все говорили: «Руси, руси, мы с вами везде». А тут раз – и исчезли. Я дал команду сирийцам, чтобы они тоже начинали вести наступление – мы уже все вышли на позиции и по времени должны были уже начать действия. Но когда я вышел на центр, я оказался один со своей группой. Вся тройка – сирийцы, русские и «фатимиды» – должны были растащить боевиков на мелкие группы, и тогда, в принципе, мы бы быстро-быстро выбили их оттуда. Но мы остались в одиночестве – и получилось, что мы для противника как в тире. Они сосредоточили весь огонь на нас.

Как мы потом выясняли, против нас там были сосредоточены силы каких-то индонезийцев. При этом там были и хохлы, что самое интересное. Как мы определили? У них были наши камуфляжи и «точки», то есть «поджопники», а в САР «поджопники» никто не использует».

После серии ожесточенных боев с ИГ бойцы «Группы Вагнера» заняли район мраморных каменоломен, закрепились в горном районе Джебель аль-Мазар и вошла в деревню Ад-Дава в двух километрах к западу от Пальмиры. 23 ноября русские штурмовые отряды также взяли под свой контроль фермы Аль-Кадри, вышли на хребет Джебель Хайян, вплотную приблизившись к «пальмирскому треугольнику» — перекрестку ключевых трасс на западном въезде в город.

Из книги Кирилла Романовского «Восемь лет с Вагнером» (АСТ, Ленинград, 2024):

«Мы, когда высоту взяли, наверху повесили тельняшку. Потом приехали сирийцы, телевидение, вся фигня – туда притащились, тельняшку хотели снять и повесить вместо нее сирийский флаг. Могли бы снять, но тогда на защиту тельняшки встали афганцы – «фатимиды». Подлетели к сирийцам, начали стрелять им под ноги, и указывая на тельник, говорят: «Руси, мы никому не дадим здесь повесить другой флаг». Вот такая уважуха у них была.

Но бой был, конечно, очень тяжелый. Если честно, мы даже не могли посчитать количество противника – потому что он убегал от нас, укрывался по лежакам. Но если судить как раз по этим лежакам, их было порядка 30 человек. Считай, целый взвод. Такой хороший, качественный опорный пункт. Первый эшелон, второй эшелон, норы. Хорошо, хоть авиация помогла – если бы не «летуны», нам бы пришлось долго еще за эту высоту воевать. Вот если бы сирийцы и «фатимиды» с нами шли, то все было бы проще, местность позволяла им все видеть и простреливать. Я, кстати, в афганцах тогда сильно разочаровался. Думал они более воинственный народ. Но, как оказалось – нет».

Несмотря на поражение под Мхином и продвижение «музыкантов» к окрестностям Пальмиры, ИГ продолжало упорное сопротивление на нескольких участках фронта. Естественно, самыми слабыми звеньями в этой цепочке оказались позиции сирийской армии: 10 декабря, пока силы «Группы Вагнера» были заняты расчисткой трассы, мобильные отряды боевиков вновь штурмовали Мхин и Хаварин, а также захватили горный район Джебель аль-Хазм. В ходе контратаки сирийская армия смогла вернуть контроль над Хаварином, однако повторное освобождение Мхина потребовало без малого три недели. Только 29 декабря сирийские правительственные силы установили полный контроль над Мхином и его окрестностями.

Гораздо лучше дела обстояли на основном театре военных действий под Пальмирой. Уже к 7 декабря, благодаря успешному продвижению бойцов «Вагнера», удалось установить полный контроль над шоссе Пальмира — Хомс, выбив боевиков из деревень Байрат и Бир Мурхатан — последних точек на трассе, которые контролировались ИГ. 19 декабря 2015 года бойцы «оркестра» вплотную подошли к пальмирской Цитадели – замку Фахр ад-Дина после ожесточенного боя с ИГ. В результате этой атаки «Группы Вагнера» правительственные силы оказались в пределах 400 метров от замка и менее чем в двух километрах от городских ворот.

По всей логике, именно в этот момент правительственные силы должны были начать непосредственный штурм Пальмиры – так как за них всю подготовительную работу уже сделали бойцы «Группы Вагнера». Однако в ситуацию вмешались непредвиденные обстоятельства на три месяца пальмирское наступление было приостановлено, а сирийские войска перешли к позиционным боям вокруг города.

Задержка

Причин и версий, почему Пальмира не была взята после первого прорыва «Группы Вагнера» к цитадели в декабре 2015 года, существует несколько. Судя по всему, командование операцией предполагало, что город будут брать исключительно сирийские подразделения, без участия российских добровольцев – чтобы не поднимать ненужную шумиху о привлечении россиян к войне на Ближнем Востоке. Для этих целей к Пальмире были переброшены моторизованные части «Сил Тигра» полковника Сухейля аль-Хасана, силы 4-й бронетанковой дивизии САА под командованием брата президента Сирии Махера Асада, а также подразделение «Соколы пустыни», созданное на деньги сирийского бизнесмена Аймана Джабера. Однако ситуация на других фронтах сирийского конфликта, а также загруженность бойцов САА не дали скоординировать усилия на пальмирском выступе.

В частности, 12 января сирийская армия при активной поддержке ВКС РФ освободила от террористов город Сальма, который был ключевым оплотом боевиков «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация, запрещена в РФ) на севере провинции Латакия. 3 февраля, после начала зачистки окрестностей Алеппо, армия Сирии при поддержке ВКС РФ прорвала четырехлетнюю блокаду шиитских анклавов Нубболь и Аз-Захра на севере провинции Алеппо. В это же время боевики ИГ попытались отрезать группировку войск в Алеппо от снабжения по стратегической «дороге жизни», захватив город Ханассер. Напомню, что в этом боестолкновении также принимали участие бойцы «Группы Вагнера», которые сдерживали натиск боевиков сперва на подступах к городу, а затем – на высотах под Ханассером вместе с российскими офицерами из оперативной группы ВС РФ.

В итоге, стабилизировать обстановку в Сирии и вернуться к жизненно важному вопросу возвращения Пальмиры под контроль сирийской армии удалось только после объявленного режима прекращения огня, о котором 22 февраля 2016 года договорились Россия и США. На эти условия, помимо официального Дамаска, согласились 97 группировок вооруженной оппозиции, а также курдские вооруженные формирования. Перемирие не распространялось на «Исламское государство», «Джебхат ан-Нусру» и другие организации, признанные Советом Безопасности ООН террористическими. В этих условиях о полном режиме тишины в Сирии не могло быть и речи. Тем не менее, передышка в боях на несколько фронтов позволила перераспределить силы для финального броска в сторону Пальмиры.

За это время бойцы сирийской армии, оставшиеся в качестве «второго эшелона» на позициях под Пальмирой, не сделали ни одного шага в сторону города. Несмотря на то, что бойцы «Группы Вагнера» все подготовили к стремительному продвижению в город, силы САА не смогли скоординировать усилия и вынуждены были уйти в глухую оборону, чтобы не потерять доставшиеся позиции. При этом бойцам «Группы Вагнера» задачу проламывать дальше путь к Пальмире никто не ставил – из-за чего весь фронт вокруг Тадмора затих на два месяца зимы.

Из книги Кирилла Романовского «Восемь лет с Вагнером» (АСТ, Ленинград, 2024):

«Тогда было очень холодно, обморожения были до ампутации у парней. Пальцы кому-то отрезали. Вновь прибывшим бойцам, которых только набрали, раздали «горки» – а там морозы были от нуля до хорошего минуса, и ветер сумасшедший. А это Пальмира, уже высоты пошли – и пошли обморожения. Там все серьезно: живешь на улице, никаких палаток, ничего такого не было. Пенку постелил – и спишь, почки потом прихватывает. А смотришь у сирийцев – палатку привезли, печку привезли, кучу одеял, кучу матрасов. Мы так со взводником смотрим – а мы просто на улице живем, на камнях спим, холод страшный. Мне-то хорошо еще, повезло, у меня был еще австрийский модный спальник – вот он спасал офигенно. Это в начале компания давала. И мы прямо к сирийцам – можно у вас поспать? Ну у них хоть палатка и печка, вообще изумительно. Как раз активные боевые действия перешли в замедленную фазу, и вот мы пару ночей таких серьезных, морозных, у них переночевали».

Зато свою выгоду из сложившейся ситуации с лихвой определили боевики «Исламского государства». Поняв, что в руках у сирийской армии появились первые выходы на Пальмиру, силы самопровозглашенного «халифата» бросили к стенам Тадмора значительные ресурсы, в том числе опытных боевиков из Ирака и других стран. В результате, когда в марте 2016 года началась новая стадия боев за Пальмиру, момент внезапности из-за вынужденного простоя был частично утерян: противник подготовился к отражению атаки и ждал наступления.

Через тернии…

9 марта 2016 года начались массированные авиаудары ВКС РФ по району Пальмиры, а также по путям снабжения «Исламского государства» из Ракки и Дейр эз-Зора. Уже к 10 марта потери ИГ выросли до 32 боевиков: согласно статистике по террористам было нанесено 80 авиационных и до 200 ракетных и артиллерийских ударов. После массированной артподготовки командование сирийской армии объявило о начале штурма Пальмиры. Тогда сообщалось, что ключевой задачей для армии являлось окружение города для прерывания коммуникаций исламистов – и занятие мощной оборонительной системы укреплений, выстроенной силами ИГ по периметру Пальмиры.

Единственное, что не указывалось тогда в СМИ – так это то, кто на самом деле будет добывать в бою ключи от Пальмиры.

12 марта бойцы «Группы Вагнера» начали бои за деревню Ад-Дава в двух километрах к западу от Пальмиры. Уже к 13 марта были взяты под контроль стратегические высоты, что позволило вскрыть оборону террористов и пройти к городской черте. Одной из точек контроля стала Эль-Барда («высота 800» и «высота 853») – две вершины в горном массиве Джебель Хайян, которые прикрывали юго-западный въезд в город.



Эль-Барда.

Из книги Кирилла Романовского «Восемь лет с Вагнером» (АСТ, Ленинград, 2024):

«Эль-Барда – это две высоты. С одной стороны стояли «Карпаты», и железная дорога проходила посередине. «Горлышком» ее называли. По ней еще хотели закатить поезд, заминировать его и запустить к духам. Рядом шла гряда к Пальмире.

Был интересный бой, но мы тогда поржали чисто. Тогда вооружение было хорошее, оборудование поставлялось. Мы зашли на высоту на левом фланге, нам командир стоящих там бойцов говорит: «Вы посидите пока, там пока активность духов». Мы вышли, закрепились, ночью сидим, и тут у меня наблюдатели докладывают: «Духи!». Я командую «К бою», все вышли на свою позиции. Духи вытаскивают ДШК, в воздух т-р-р-р-р, стрельнули – видимо, думали, что на высотке сирийцы стоят, и от одних звуков ДШК в штаны наложат.

Идут десяткой – довольные, счастливые: мол сейчас сирийцы свалят, и они займут позицию. А у нас приборы ночного видения. Плюс у одного из наших была система «Пирс», она оказывает помощь ночным приборам, как луна – включаешь и ночные приборы видят хорошо. Правда, противник тебя тоже видит хорошо, если у него есть «ночники», можно засветиться. Так вот, парень включает «Пирс» – и все в «ночники» видят территорию, как днем. Ну, мы присели, и, как в тире, начали их щелкать. Трех духов мы тогда вальнули, остальные буквально сразу испарились».

Именно в этом месте разыгрались трагические события 13 марта 2016 года, когда бойцы «оркестра» внезапно оказались под ударом российской авиации. В ходе ведения огня по позициям боевиков «Исламского государства» по пункту временной дислокации бойцов «Группы Вагнера» на высотах Эль-Барда был нанесён авиаудар с Су-25 ВКС России четырьмя авиабомбами. В результате инцидента под удар попала 4-я разведывательно-штурмовая рота ЧВК «Вагнер», возглавляемая Андреем Богатовым (позывной «Бродяга»).

На месте погибло два бойца – «Мемфис» и «Каскад», еще один боец с позывным «Москвич» впоследствии скончался в сирийском госпитале. Сам же «Бродяга» получил тяжелое ранение – в результате взрыва авиабомбы Богатов потерял руку, однако впоследствии он продолжил свою деятельность в качестве командира «Оркестра».

Долгое время в Сети ходила полуофициальная версия произошедшего инцидента под Эль-Бардой. Согласно ей, пилот увидел развевавшийся над лагерем черный пиратский флаг с «Веселым Роджером» и принял его за флаг «Исламского государства». Согласно еще одной версии событий, координаты нанесения удара были получены летчиком в центре управления полетами – однако история умалчивает о том, почему в ЦУПе не было отмечено, что в указанной точке находились не боевики ИГИЛ, а «Бродяга» и бойцы 4 ШО.

Кирилл Романовский, военный корреспондент ИА «Федеральное агентство новостей»:

«Самолет Су-24 фактически «выгрузил» на позиции ЧВК «Вагнер» четыре ФАБ-500. Координаты пункта временной дислокации 4 ШО были внесены в журнал целей… После этого инцидента Бродяга, лишившись одной руки, в течение трех дней лазил по горам и вытаскивал своих бойцов. Раненых было много, несколько человек — погибли».



Военкор Степан Яцко и Герой России Андрей Богатов.

Следом за инцидентом под Эль-Бардой произошла еще одна трагическая ситуация в рядах «оркестра». Двигаясь вдоль хребта Джебель-Хайян, бойцы 1-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер» под командованием Александра Кузнецова (позывной «Ратибор») должны были подготовиться к штурму следующей точки контроля – легендарной «высоты 939», которая фактически открывала огневой контроль над развязкой дорог на юго-западном въезде в Пальмиру, так называемым «пальмирским треугольником». Однако 16 марта 2016 года в районе 939 в ходе ожесточенного столкновения с боевиками ИГ погибли три бойца «Группы Вагнера». Из-за плотности огня тела погибших забрать с места боя не удалось – в тот же день ресурсы «Исламского государства» опубликовали фотографии одного из погибших добровольцев Ивана Сумкина (позывной «Варяг»).



Иван Сумкин (позывной «Варяг»).

В том же бою, как сообщал Telegram-канал GREY ZONE, погибли неизвестный боец «Оркестра» с позывным «Алтай», а также легендарная личность – один из самых опытных сапёров 1-го ШО «Ратибора» Евгений «Бертолет», пришедший в «Группу Вагнера» в 2015 году. По словам участников событий, группа бойцов выдвинулась провести минирование, однако противник сумел их отрезать от путей отступлений. Впоследствии история гибели «Бертолета» обросла легендами, так как тела погибших не удалось вытащить с поля боя.

Telegram-канал GREY ZONE:

«Дозор прое*ал вспышку и противник их затянул в огневой мешок. После боя ходило много легенд, слухов и сплетен. Те, кто прое*ал вспышку, говорили, что Бертолет сам ушёл к духам и теперь их обучает своему мастерству. Чуть более близкая к реальности версия, которую рассказали участники – его ранило или оглушило, после чего он потерял сознание. А уже только при отходе группы, увидели, что Бертолета утаскивают духи на свою сторону».



Сапер "оркестра" Евгений "Бертолет" (в центре).

Еще один трагический инцидент вокруг Пальмиры – который, в отличие от трагедии под Эль-Бардой и гибели трех «музыкантов», стал известен практически сразу же – произошел 17 марта 2016 года. В этот день силы исламистов, воспользовавшись песчаной бурей, начали контратаку в горах Джебель-Хайян к юго-западу от Пальмиры, пытаясь отбросить наступающие отряды «оркестра» от высоты 939. В ответ на интенсификацию действий ИГ под Пальмиру в качестве подкрепления правительственных сил были переброшены сирийские морские пехотинцы из провинции Латакия и отряды ливанского движения «Хезболла».



Александр Прохоренко.

Атаку удалось отразить, однако в тот же день под Пальмирой, в ходе выполнения задачи по наведению авиаударов на важнейшие объекты ИГ, погиб военнослужащий Сил специальных операций РФ, старший лейтенант Александр Прохоренко. Попав в окружение боевиков, военный вызвал огонь на себя.



Найденное боевиками ИГ снаряжение Александра Прохоренко.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, старшему лейтенанту Прохоренко было присвоено звание Героя России (посмертно). Из-за сложившейся ситуации во время боя, тело Прохоренко забрать сразу не удалось – впоследствии, уже после боя, утром, боевики ИГИЛ опубликуют видео и фото с места его гибели. В дальнейшем тело Прохоренко будет возвращено на Родину, путём переговоров и выкупа при посредничестве курдских формирований.

К слову, место гибели Александра Прохоренко находилось всего в нескольких сотнях метров от гибели днём ранее Варяга, Бертолета и Алтая…



Церемония передачи тела Героя России Александра Прохоренко.

Ключи от Пальмиры

К 18 марта полноформатные боевые действия развернулись уже непосредственно под стенами Пальмиры. После взятия высоты Джебель аль-Маттар, бойцы «Группы Вагнера» пошли по высотам и заняли две ключевые позиции в районе акведука Древней Пальмиры. Следующие несколько дней на Пальмирском направлении отметились позиционными боями и зачисткой. Параллельно с действиями «музыкантов» на земле, поддержку наступающим оказывала российская ударная авиация: согласно заявлению начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенанта Сергея Рудского, силы ВКС РФ совершали в эти дни до 25 боевых вылетов в день.

Работа бойцов «оркестра» по высотам вокруг Пальмиры принесла свои успехи: 22 марта была занята бывшая вилла катарского шейха Тамима ибн Хамида, находящаяся в центре развязки дорог «пальмирского треугольника». За 10 месяцев оккупации боевики ИГ переоборудовали бывшие владения шейха в тренировочную базу и мощный укрепрайон. Взятие «катарской виллы» предопределило развязку боев за «треугольник»: после того, как полностью был зачищен от боевиков хребет Джебель Хайян, бойцы «оркестра» вплотную смогли приблизиться к «Садам Пальмиры» – оазису в пустыне, на котором несколько тысячелетий возделывали землю несколько десятков поколений жителей города.

Первый штурм Пальмиры официально был начат 24 марта 2016 года. В этот день, как сообщалось в СМИ сирийские войска вплотную приблизились к исторической части Пальмиры – хотя, в реальности, сирийская армия лишь подобралась вплотную к пальмирскому некрополю. Зато бойцы ЧВК «Вагнер», продолжая зачистку перед финальным броском на Пальмиру, полностью заняли античные каменоломни Пальмиры. Бой за район старых мраморных каменоломен был начат во время продвижения к 939, однако после зачистки хребта боевики не смогли больше удерживать этот участок и вынуждены были отступить к Пальмире.

Из книги Кирилла Романовского «Восемь лет с Вагнером» (АСТ, Ленинград, 2024):

«Первый свой бой я помню. Хороший был бой. Перед 939 была задача, когда заходили на каменоломню. До этого в серьезном бою, когда прямо видишь противника, я не был. До этого Кавказ, все это, но там чуть по-другому все было. А в этом бою – да, прямой контакт.

Мы вышли на духов – они как раз молились, и потому нас прое*али. Мы подошли – справа 939 была, каменоломня, и мы там крутились, потому что задачи четкой не было. Справа от нас другое подразделение было. Мы пошли слева, там где-то метров 300-400 «сиська» – а на ней бруствера.

Рядом со мной были ребята такие, на которых посмотрел – и все. Да, сначала конечно момент был, я с пулеметом, сначала был ступор небольшой, как на бруствер упали. Я еще радейку нашел в самом начале боя. Вот этого товарища, который потом от гранаты убегал. Ну и что – бой начался, поработал, смотрю – упал и все. Тогда уже поперло».

Боевики ИГ, устроившие эшелонированную оборону на окраинах и в центре города, попытались задержать продвижение групп «музыкантов» на отдельных участках, чтобы увязать бойцов в плотные городские бои. Главными огневыми точками террористов стали бывшие гостиницы, переоборудованные под ДОТы — в частности, «Семирамида» и «Дидиман» на юго-западе Пальмиры. Эти две гостиницы попытались задержать проход со стороны «Садов Пальмиры» после взятия Аз-Зираа.

Еще одним направлением удара стала гора Джебель Касьюн и расположенная на ней цитадель Пальмиры – средневековый замок Фахр ад-Дина. После того, как бойцам «оркестра» удалось полностью зачистить горный район Джебель аль-Маттар, прикрывавший замок с западной стороны, 25 марта бойцы «Группы Вагнера» начали штурм цитадели. Первым ударом был установлен контроль над вышкой связи и пиком Аль-Мантар. Эти два пункта стали последними оплотами ИГ на пути к Джебель Касьюн: к вечеру цитадель, которая является контрольной точкой всего Пальмирского оазиса, перешла под контроль российских добровольцев.



Бойцы "оркестра" заходят в Пальмиру.

Флаг «Исламского государства», развевавшийся 10 месяцев над замком Фахр ад-Дина, был передан сирийским подразделениям – и солдаты «Сил Тигра» полковника Сухейля аль-Хасана демонстративно его сожгли.

Уже 26 марта стало понятно: ИГ стремительно теряет контроль над Пальмирой. Взятие отрядом «Ратибора» высоты 939 предопределило полный разгром боевиков под стенами Тадмора: поняв, что город они не удержат, боевики развернулись и в спешном порядке начали покидать Пальмиру. В этот момент разгром довершила атака 1-го ШО ЧВК «Вагнер», который приступил к штурму аэропорта Тадмора, превращенного боевиками в крупный узел обороны. Атаки российских добровольцев и плотная работа ВКС РФ, совершавших в эти дни до 40 боевых вылетов в сутки, вынудили силы ИГ отступить из города. 27 марта Центральное командование ВС Сирии объявило о полном освобождении Пальмиры.

В этот момент сирийская армия, вслед за таинственными бойцами из «Группы Вагнера» занимала Пальмиру и ее археологический комплекс. А 28 марта в центре Пальмиры в 15:00 по местному времени вновь был поднят государственный флаг Сирийской Арабской Республики.

Александр Кузнецов («Ратибор»), Герой России, командир 1-го ШО ЧВК «Вагнер»:

«Грамотным решением командира и слаженными действиями наших сотрудников древний город был освобожден к концу марта 2016 года. Данная операция была выполнена исключительно бойцами ЧВК «Вагнер». Нельзя умолчать и о наших павших боевых товарищах при освобождении древнего города. Но как итог, роль ЧВК «Вагнер» в борьбе с терроризмом была скрыта от общественности. Наше подразделение не гналось за славой, наградами и «медными трубами», а просто с честью и достоинством выполнило поставленные задачи руководством нашей Страны и руководством нашей компании».

«Музыканты с автоматами»

Освобождение Пальмиры после 10 месяцев оккупации боевиками ИГ стало первым по-настоящему ключевым событием сирийского конфликта. Благодаря помощи бойцов ЧВК «Вагнер», а также плотной работе ВКС РФ и Сил специальных операций, сирийская армия смогла вернуть под свой контроль важный стратегический узел в центральной части страны. Кроме того, эта победа ознаменовала собой постепенное освобождение Сирии от гнета международной террористической группировки: следом за Пальмирой начались ожесточенные бои за Эль-Каръятейн, и к 3 апреля город был полностью освобожден.

Тем не менее, боевики ИГ, несмотря на нанесенное поражение, сохраняли мощный наступательный потенциал. В первую очередь, это касалось ситуации в районе Пальмиры: несмотря на освобождение, несколько проблем после взятия города оставались нерешенными и полноценной «зоны безопасности» вокруг Пальмиры создать не удалось. В этих условиях боевики «Исламского государства» неоднократно совершали рейды против сирийских войск на газовые поля к северо-западу от Пальмиры и у восточной границы города — в районе разрушенного элеватора. Наконец, именно сохранение нестабильности на пальмирском выступе предопределило события в декабре 2016 года, когда силы ИГ начали новое масштабное наступление на Пальмиру.



Концерт симфонического оркестра в Пальмире

Но всё это будет после. А пока что в древнем амфитеатре Пальмиры играл симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева. И мало кто из смотревших тогда концерт в сердце сирийской пустыни знал, что совсем рядом стоят «музыканты» совсем иного рода. К слову, именно тогда за ЧВК «Вагнер» закрепилось прозвище «музыкантов», равно как и сама приставка ЧВК, родившаяся в публикациях либеральной прессы, намертво прикрепилась к бойцам батальонно-тактической группы. Окончательно же прозвище «Оркестра» оформится уже в декабре 2016 года – когда Пальмира снова будет захвачена боевиками ИГ, а журналисты будут писать о том, как бойцы «Вагнера» брали штурмом Пальмиру в первый раз:

«После освобождения Пальмиры Министерство обороны РФ провело в древнем амфитеатре города концерт. Играли музыку Прокофьева. Вполне возможно, что музыканты могут объявиться в этом городе вновь. Только это будут «музыканты» с автоматами — призрачная «группа Вагнера»».

Впереди у ЧВК «Вагнер» будет тяжелое возвращение в Россию, новая командировка в Пальмиру с целью окончательного освобождения города и возвращение света в дома простых сирийских граждан. Об этом мы уже рассказывали на страницах нашей летописи, о чем-то еще предстоит рассказать.

А пока что…

Из книги Кирилла Романовского «Восемь лет с Вагнером» (АСТ, Ленинград, 2024):

«Героизм — это такое понятие странное – это же выброс адреналина у человека. Ведь это все идет под воздействием таких наркотиков, которые вырабатывает наш организм, гормонов. И вот этот весь героизм… да парни молодцы, бывает показывают такие вещи, что в шоке, но это все под воздействием гормонов, а никак не человеческий фактор.

Помню, под Пальмирой я один раз наблюдал, с дистанции метров 800 смотрел в оптику. Двигалось у нас первое подразделение, отряд №1. Я не знаю кто это был, но смотрю: парнишка забегает в окоп, кидает гранату, делает туда длинную очередь, прыгает в окоп, тут же из него выпрыгивает. Взрыв за ним – верно, кто-то, значит, в него кинул гранату – и он опять туда, во вражеский окоп ты-ды-дын, стреляет и только потом опять залезает, и теряется в окопах игиловских. Вот это было вообще, как в кино, в экшенах показывают. Я не знаю кто это такой, но поступок офигенный. Такое только в боевиках можно увидеть».

Автор: Комиссар Яррик.

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