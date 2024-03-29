 

Рупор кремлевской пропаганды: Франции пока покинуть Сенегал

29.03.2024, 2:51, Разное
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Новый президент Сенегала Бассиру Диомайе Фэй объявил, что Франции пришла пора покинуть Сенегал.
Распад французской неоколониальной империи продолжается. Фактически, при Макроне она переживает свой коллапс.
При помощи России, разумеется. Сенегал до недавнего времени был одним из форпостов французского военного присутствия в Африке.

Источник: Colonel Cassad


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