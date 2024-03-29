Нелегалы в Нью-Йорке получают от государства больше, чем военные на службе

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Отныне в Нью-Йорке нелегальные иммигранты могут официально получить предоплаченные дебетовые карты, пишет Fox News. Пока среднестатистической семье военного в течение десяти месяцев недостаёт $1860, семья нелегальных мигрантов того же размера получает почти в семь раз больше, обращают внимание журналисты, отмечая, что подобное положение вещей является позором для США.

Отныне в Нью-Йорке нелегальные иммигранты могут официально получить предоплаченные дебетовые карты. Это часть программы стоимостью 53 миллиона долларов, по которой среднестатистическая семья из четырёх человек может получить более 1400 долларовв месяц. Это больше, чем выплаты некоторых военных на службе. Fox News Digital подробно рассказал об этом, отметив, что «пока среднестатистической семье военного в течение десяти месяцев недостаёт 1860 долларов, семья нелегальных мигрантов того же размера получает почти в семь раз больше».

В рубрике Off the Grid к нам присоединяются соведущие программы Fox & Friends выходного дня Уил Кейн и Пит Хайсед. Доброе утро, ребята! Уил, что ты об этом думаешь?

ПИТ КЕЙН, ведущий Fox News: Доброе утро, Карлин. Я думаю, это невероятный позор для нас, как для страны, что солдатам, находящимся на службе, не хватает средств, учитывая, сколько даётся нелегальным иммигрантам. Пусть мой друг Пит обсудит с вами эту тему с военной точки зрения. А я скажу только вот что: Мы же не вывешиваем по всему миру таблички с призывом людей на вакантные места. Напротив, у нас есть знак, говорящий, что мы не нанимаем работников и не раздаём деньги просто так. Знаете, в карточных играх есть поговорка: «Если не знаешь, кто «ванёк», то ты сам и есть «ванёк». Мы — этот «ванёк». Это унизительно для Америки.



Дата выхода в эфир 27 марта 2024 года.