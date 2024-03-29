 

Мнение: О большой тревоге Владимира Путина… Россия — реально в опасности?

29.03.2024, 1:39, Разное
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Фото © Kremlin.ru/

Российский президент Владимир #Путин в российском городе Твери посетил центр подготовки российских военных лётчиков, где при помощи новейших российских обучающих технологий заглянул в российское будущее. Видимо, увиденное крайне встревожило главу Государства Российского. Настолько, что он поделился тревогами с российскими военлётами.

И тут есть, о чём задуматься всем россиянам. Особенно — русским.

Владимир #Путин заявил, что глубокую тревогу у него вызывают слова «Россия — для русских». И «ура-патриоты», которые их произносят. Ибо от этого «главным пострадавшим будет русский народ». Государствообразующий, к слову.

«У нас 190 этносов проживает на территории страны, и некоторые национальности представлены миллионными народами, — подчеркнул глава государства. — Как только мы начнём реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, – мы развалим страну».

И так-то оно так: #Россия со своими почти двумя сотнями национальностей, наций, народностей и этносов, быть может, мировой рекордсмен или что-то вроде того. И хрупкий межнациональный мир держится во многом на том, что самый «государствообразующий» народ не отсвечивает. Напротив, позволяет больший национализм некоторым другим народам, не столь «государствообразующим». И терпит.

Но с другой стороны, когда, как не сейчас, надо сказать всем россиянам суровую правду. Все они — даргинцы, чеченцы, якуты, буряты, татары, караимы, водь и чудь — суть русские. Как для коллективного запада, считающего Россию своим главным соперником, так и для Украины, считающей Россию своим единственным врагом.Так почему бы и не забыть на время узконациональное? Тем более, что «представители всех конфессий, всех народов России на поле боя… проявляют себя с самой лучшей стороны». Почему бы не продвинуть идею «плавильного котла» наций?

Но для этого надо ведь обладать государственным мышлением, смелостью, талантом и харизмой.

А откуда ж их взять бывшему воспитаннику питерской подворотни?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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