 

France 24 – для олимпийского огня выбрали «дом» на время Игр в Париже

29.03.2024, 0:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Менее чем за 4 месяца организаторы летней Олимпиады в Париже определились, где будет стоять чаша для олимпийского огня, пишет France 24. Этим местом станет сад Тюильри. Тем не менее до сих пор неизвестно, кто 26 июля будет зажигать эту чашу.

До начала Игр осталось менее четырёх месяцев, и олимпийский огонь, по имеющейся информации, нашёл дом на время Олимпиады. Огонь будет гореть днём и ночью в саду Тюильри в сердце города и будет доступен для всех, как было в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Эта идея, похоже, пользуется популярностью.

ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА: Я по-настоящему рад, что огонь разместят здесь для жителей Парижа.

ДЕВУШКА: Думаю, тут много места. Так что это хороший выбор.

МУЖЧИНА: Да, это хорошее место, чтобы разместить тут огонь.

Почему?

МУЖЧИНА: Ну, тут живописно.

Установка (чаши. — ИноТВ) будет проведена недалеко от шести олимпийских объектов Парижа на великолепнейшем участке между площадью Согласия и музеем Лувр. Для олимпийского огня это первоклассное место королевского уровня.

ЖЮЛЬЕТ ГЛИКМАН, историк: Сад Тюильри был спроектирован королевой Екатериной Медичи, что довольно оригинально. Кроме того, всех королей интересовал сад Тюильри. Это место связывает воедино монархическую, республиканскую и гражданскую историю Парижа. Так что он довольно символичен.

Остаётся вопрос о том, кто будет зажигать чашу, как в 1996-м это сделал Мухаммед Али, а в 2021-м — Наоми Осака. Организаторы хранят это в секрете, чтобы избежать утечек. Менее 10 человек знают, что будет включать в себя церемония открытия.

Нам известно, что она будет состоять из 12 сцен. Танцоров всё ещё набирают. Некоторые из них, возможно, будут на подтанцовке у Айи Накамура, которую выбрали исполнить песню Эдит Пиаф «L’hymne à l’amour». Следит за этим 26 июля будут два миллиарда телезрителей.

Дата публикации 28 марта 2024 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / Foreign Affairs – США терпят провал на Ближнем Востоке, пытаясь менять его с помощью насилия

29.03 / Foreign Affairs – США терпят провал на Ближнем Востоке, пытаясь менять его с помощью насилия

29.03 / Хабек признал – из-за «российской угрозы» Германия торопится закупаться оружием

29.03 / Вопреки западным санкциям РФ удвоила импорт взрывчатых веществ

29.03 / США разваливаются по вине демократов во главе с Байденом

29.03 / Европа хочет сократить отставание от России в оборонном производстве

29.03 / У съехавшего от жены Кологривого появился шанс вернуться домой к семье после ареста

29.03 / Юлия Барановская откровенно рассказала о желании родить четвертого ребенка

29.03 / Принц Уильям пристрастился к алкоголю из-за стресса на фоне борьбы Кейт Миддлтон с раком

29.03 / Певица Шакира закрутила роман со звездой сериала “Эмили в Париже”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика