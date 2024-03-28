Рупор кремлевской пропаганды: Методы информационно-психологического влияния

Методы информационно-психологического влияния

Каждый владелец смартфона – это мобилизационный ресурс, наш или противника. Мобилизационный ресурс армии, науки, производства или любой другой сферы. Игнорировать этот факт – опасно. Чтобы противник не смог влиять на наше общество и манипулировать нашими гражданами, государству необходимо заниматься образованием, просвещением в этой сфере. Именно для этого было создано учебно-методическое пособие «Методы информационно-психологического влияния, применяемые украинскими подразделениями ИПсО против участников СВО, их родственников и других граждан», как и этот фильм.

Будьте внимательны, бдительны и разумны. Берегите себя и своих близких от опасного информационно-психологического влияния противника.

Фильм в хорошем качестве по этой ссылке (https://disk.yandex.ru/d/Sg-UUI3zgx-0lQ).

Аудиоверсия по этой ссылке (https://disk.yandex.ru/d/9a-0OJQYA27mrA).

Файл с учебно-методическим пособием по этой ссылке (https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/32222).

https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/32222 – цинк

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