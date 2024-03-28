Bloomberg – США договариваются с Турцией о поставках взрывчатки из-за проблем, вызванных украинским конфликтом

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США ведут с Турцией переговоры об увеличении поставок взрывчатых веществ, необходимых для производства артиллерийских снарядов, пишет Bloomberg. Вашингтон предпринимает этот шаг в то самое время, когда западные союзники пытаются обеспечить Киев необходимыми боеприпасами, а также пополнить при этом свои истощённые запасы.



AP

США ведут переговоры об увеличении закупок взрывчатых веществ у Турции для наращивания производства артиллерийских снарядов в то самое время, когда западные союзники изо всех сил пытаются снабдить Киев столь необходимыми боеприпасами, пишет Bloomberg.

Турецкие поставки тринитротолуола, известного как тротил, и нитрогуанидина, используемого в ракетном топливе, будут иметь решающее значение для производства артиллерийских снарядов натовского калибра 155 мм. По словам чиновников, знакомых с ходом переговоров, эти поставки могут увеличить производство боеприпасов в три раза.

Между тем Турция, как отмечает издание, уже в этом году станет крупнейшим продавцом артиллерийских снарядов в США.

Продолжающийся уже два года украинский конфликт спровоцировал всплеск глобального спроса на боеприпасы, при этом западные союзники стремятся поставлять их Киеву и одновременно пополнять свои собственные истощённые запасы.

Этот скачок спроса привёл к задержкам при выполнении глобальных заказов и создал нагрузку на цепочки поставок оборонной продукции, особенно на такие компоненты, как тротил, пишет издание со ссылкой на неназванные официальные лица.