 

Bloomberg – США договариваются с Турцией о поставках взрывчатки из-за проблем, вызванных украинским конфликтом

28.03.2024, 21:18, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

США ведут с Турцией переговоры об увеличении поставок взрывчатых веществ, необходимых для производства артиллерийских снарядов, пишет Bloomberg. Вашингтон предпринимает этот шаг в то самое время, когда западные союзники пытаются обеспечить Киев необходимыми боеприпасами, а также пополнить при этом свои истощённые запасы.


AP

США ведут переговоры об увеличении закупок взрывчатых веществ у Турции для наращивания производства артиллерийских снарядов в то самое время, когда западные союзники изо всех сил пытаются снабдить Киев столь необходимыми боеприпасами, пишет Bloomberg.

Турецкие поставки тринитротолуола, известного как тротил, и нитрогуанидина, используемого в ракетном топливе, будут иметь решающее значение для производства артиллерийских снарядов натовского калибра 155 мм. По словам чиновников, знакомых с ходом переговоров, эти поставки могут увеличить производство боеприпасов в три раза.

Между тем Турция, как отмечает издание, уже в этом году станет крупнейшим продавцом артиллерийских снарядов в США.

Продолжающийся уже два года украинский конфликт спровоцировал всплеск глобального спроса на боеприпасы, при этом западные союзники стремятся поставлять их Киеву и одновременно пополнять свои собственные истощённые запасы.

Этот скачок спроса привёл к задержкам при выполнении глобальных заказов и создал нагрузку на цепочки поставок оборонной продукции, особенно на такие компоненты, как тротил, пишет издание со ссылкой на неназванные официальные лица.


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