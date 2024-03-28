Дверь, в которую вошёл Киркоров на «голой вечеринке», выставили на аукцион

Владельцы клуба «Мутабор», в котором в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года блогер Анастасия Ивлеева провела вечеринку, объявили о проведении благотворительного аукциона. Главным лотом на грядущих торгах станет печально известная дверь, в которую на скандальном мероприятии случайно вошёл певец Филипп Киркоров.

«Мы приняли решение полностью обновить клуб и уже демонтировали всю мебель. Учитывая общественный интерес к ряду предметов интерьера, было принято решение организовать аукцион», – сообщил представитель «Мутабора».

Торги пройдут по голландской системе – сначала объявят самую высокую цену за лот, которая будет постепенно снижаться. Все вырученные средства организаторы пообещали направить на благотворительность. Кроме легендарной двери на аукционе можно приобрести бокалы, из которых гости Ивлеевой употребляли алкогольные напитки западного производства, а также несколько 100-долларовых купюр, забытых участниками вечеринки на столах клуба. По оценкам экспертов, стоимость «Двери Киркорова» составляет порядка 10 миллионов рублей.

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