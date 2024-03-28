 

Как включить в образ бермуды – яркий тренд весны: советы и примеры луков

28.03.2024, 19:20, Разное
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Весной мы адаптируем свой гардероб к теплой погоде. Вы можете включить в свой образ шорты-бермуды, которые стали ярким трендом сезона. Эта модная одежда комфортна в ношении и вписывается в разные стили. Мы поделимся полезными советами по ее выбору и приведем примеры луков с бермудами.

Несколько советов

Шорты-бермуды красиво смотрятся не только на высокой и стройной фигуре. Их можно носить и женщинам небольшого роста, если придерживаться следующих правил:

Подходящая длина. Выбирайте бермуды длиной чуть выше колена или короче. Более длинные изделия визуально укорачивают ноги. Высокая посадка. Завышенная талия удлиняет нижнюю часть тела. Темные тона. Такие цвета, как черный, серый и темно-синий зрительно утончают и удлиняют фигуру. Вертикальные полосы. Этот принт вытягивает силуэт. Невысоким женщинам следует избегать горизонтальных полос, которые расширяют фигуру. Монохромность. При небольшом росте следует выбирать бермуды и топ одного цвета или оттенка. Это создает непрерывную вертикальную линию, которая удлиняет силуэт.

Черный с белыми деталями

Черные бермуды с тонкой светлой отделкой можно скомбинировать с темным блейзером оверсайз со светлыми отворотами на рукавах. У вас получится элегантный контрастный образ, который подходит для разных случаев. Дополните его белыми колготками и удобными черными лоферами.

С классическим пиджаком

Сочетайте серые удлиненные бермуды с пиджаком аналогичного цвета. У вас получится ансамбль в элегантном классическом стиле. В хорошую погоду вы можете дополнить его босоножками или туфлями на высоком каблуке.

Полностью черный образ

Если вы сомневаетесь в сочетании цветов, то комбинируйте черные бермуды с топом такого же цвета. Это беспроигрышный вариант, с которым вы никогда не ошибетесь. Дополните свой образ черными туфлями и сумочкой.

Если полностью черный образ кажется вам слишком мрачным, то вы можете разбавить одним или двумя аксессуарами ярких или пастельных оттенков.

С тренчем

Тренч – типичная одежда для весенних месяцев. Он хорошо смотрится с футболкой и бермудами. Дополните ансамбль туфлями на каблуке, чтобы визуально удлинить ноги. Вы можете подобрать обувь и аксессуары под цвет тренча или бермуд.

Спортивный стиль

Просторные бермуды светлых оттенков позволят вам создать привлекательный образ в спортивном стиле. Сочетайте их с простой хлопковой футболкой и яркой толстовкой оверсайз. Дополните наряд балетками с острыми носами, которые визуально удлиняют ноги.

С коротким пиджаком

Этот трюк подойдет женщинам невысокого роста. Попробуйте скомбинировать бермуды с укороченным пиджаком. Это удлинит нижнюю часть силуэта. Для усиления эффекта используйте темные тона и завершите образ туфлями с острыми носами.

С твидовым блейзером

Твидовый пиджак – вневременная вещь, которая никогда не устаревает. Он поможет вам создать образ в модной эстетике “тихой роскоши”. Скомбинируйте блейзер из твида с белой футболкой, черными бермудами и классическими туфлями.

С базовым вещами гардероба

Черные бермуды отлично сочетаются с базовыми предметами гардероба. Скомбинируйте их со светлой футболкой и серым кардиганом. Чтобы создать больше контраста, завершите ансамбль черными лоферами и белыми носками.

Из джинсовой ткани

Короткие джинсовые бермуды идеально подходят для теплых весенних дней. Их можно носить с простой белой футболкой, маленькой курткой из замши или легкой кожи и босоножками с удлиненным острым мыском.

С белой рубашкой и галстуком

Если вам нравится смелый, но элегантный стиль, то дополните бермуды классической белой рубашкой и галстуком. Завершите свой ансамбль яркой курткой или пиджаком и удобными ботинками с высокими гольфами.


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