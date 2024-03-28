Мнение: Кто устроил Февральскую революцию, спасли ли большевики Россию от распада и космополитизм Ленина

1. Большевики всегда, вот прямо начиная с февраля 1917, ставили себе в заслугу и Февральскую революцию. Значительная доля правды в этом есть: в Евромайдане, к примеру, участвовало огромное количество пособников США, так что каждый отряд боевиков и каждый киевский телеканал могут смело утверждать — «захватывали Украину мы». Проще говоря, Ленин делал Февральскую революцию не один, однако его партия боролась против Российской Империи изо всех сил. Другие враги России также признавали вклад Ильича, поэтому после февраля партия Ленина получила значительную долю власти. Историк Сергей Цветков пишет (ссылка):



Среди лживых исторических мифов последних лет есть один особенно близкий и дорогой наследникам большевиков. Формулируется он так: Февральскую революцию организовали либералы, большевики не разваливали империю, а собирали.

Давайте послушаем современников, в т.ч. самих большевиков. Берем мемуары так называемого «старого большевика» (чудом уцелевшего в 1937-1938 гг.) В.Е.Васильева «И дух наш молод»:

«Поздно вечером к нам в роту пришел путиловец Григорий Самодед. Он принес воззвание Петербургского комитета большевиков, в котором, в частности, говорилось: “Помните, товарищи солдаты, что только братский союз рабочего класса и революционной армии принесет освобождение гибнущему угнетенному народу и положит конец братоубийственной и бессмысленной войне. Долой царскую монархию! Да здравствует братский союз революционной армии с народом!” Мы сразу же пошли во все измайловские казармы поднимать солдат. Самодед вместе с нами пошел в 1-й батальон. Уже с самого утра 25 февраля в казармах начались митинги. Офицеры, среди которых верховодили полковник Верховцев, капитаны Лучинин и Джавров, попытались прервать выступления. Но солдаты отказались подчиниться офицерам и начали действовать вместе с революционными ротами. На митингах солдаты призывали к решительным действиям — вооружению рабочих, разгону и разоружению полиции, городовых… Измайловский и Петроградский полки, покинув казармы, присоединились к рабочим колоннам. Все улицы и переулки на Петергофском шоссе надежно охраняли вооруженные рабочие и наши роты. В тот вечер из рук в руки передавались листовки Петербургского комитета большевиков, призывавших к решительным действиям: “Всех зовите к борьбе. Лучше погибнуть славной смертью, борясь за рабочее дело, чем сложить голову за барыши капитала на фронте или зачахнуть от голода и непосильной работы” <…> Одну из машин мы остановили. Поехали в казарму. Офицеров, оказавших отчаянное сопротивление, мы расстреляли.»

Надо же, забыли с либералами посоветоваться.

Читаем дальше:

«1 марта 1917г. произошло событие огромной важности. Объединенное заседание рабочей и солдатской секций Совета при участии большевиков разработало (это была крупная победа нашей партии) приказ номер 1 Петроградского Совета, обязательный для всех частей гарнизона. Я хорошо помню этот приказ, преградивший в послефевральские дни путь реакции, контрреволюционным элементам к оружию. Приказ предписывал войскам подчиняться только Петроградскому Совету и своим полковым комитетам. Оружие отныне должно было находиться в распоряжении солдатских комитетов и не подлежало выдаче офицерам даже по их требованию. Солдатам предоставлялись гражданские права, которыми они могли пользоваться вне службы и строя. Приказ №1 (солдаты отлично понимали, кто был его инициатором) еще выше поднял авторитет большевиков. Зарождающаяся связь крепла. В начале марта при Петербургском комитете партии создается во главе с Н. И. Подвойским, одним из опытнейших организаторов военной и боевой работы, Военная комиссия — ядро будущей ‘Военки’. В конце марта состоялось собрание большевиков гарнизона (97 представителей от 48 воинских частей). Оно учредило, вместо Военной комиссии, постоянно действующий аппарат — Военную организацию — с целью ‘объединения всех партийных сил гарнизона и мобилизации солдатских масс на борьбу под знаменем большевиков’».

Опять же, выясняется, что причастность либералов к печально знаменитому приказу №1 не такая уж прямая…

Есть ещё воспоминания Шляпникова, например. А Шляпников — это не просто рядовой исполнитель, а один из организаторов, член «Русского бюро» РСДРП(б). Он, в общих чертах, описал стратегию, использовавшуюся большевиками и их планы.

«В конце 1916 года Русское бюро вместе с активистами Москвы и Петрограда обсудило программу действий на ближайшее время. Решили… довести уличную борьбу до большой крови. Большая кровь, полагали участники совещания, очень полезна для «дела»: «Начальной формой политической борьбы мы считали уличные демонстрации под нашими лозунгами борьбы с войной, дороговизной жизни, царской монархией, за 8-часовой рабочий день и землю крестьянину… Развитие этой борьбы должно было заставить правительство пустить в дело армию, втянуть ее в борьбу с рабочими. Последнее… должно было разложить войсковые части, а наши революционные лозунги — способствовать присоединению солдат к рабочим. Путем уличной борьбы мы надеялись вовлечь в революционное движение всю недовольную войной и своим положением солдатскую массу. Это вовлечение шло через доведение борьбы до наивысшего предела — уличных битв, кровавых жертв…».

А вот как большевики заботились о боевом духе армии, которая весной 1917 года все еще не пускала немца на Русскую землю.

А.А. Брусилов:

«В бытность мною главнокомандующим Юго-3ападным фронтом во время германской войны большевики и ранее, и после февральского переворота сильно агитировали в рядах армии. Во времена Керенского у них было особенно много поползновений проникать в армию… Помнится один случай… Мне докладывал мой начальник штаба генерал Сухомлин следующее: несколько большевиков прибыло в штаб в мое отсутствие. Они заявили ему, что желают проникнуть в армию для пропаганды. Сухомлин, очевидно, растерялся и разрешил им ехать. Я же это, безусловно, не одобрил и велел их вернуть обратно. Приехав в Каменец-Подольск, они явились ко мне, и я заявил им, что ни в коем случае допускать их в армию не могу, так как они желают мира во что бы то ни стало, а Временное правительство требует войны до общего мира заодно со всеми нашими союзниками. И тогда же я выслал их из пределов, мне подвластных».

А. И. Деникин:

«Определённее всех говорил большевизм. В армию, как мы знаем, он пришел с прямым приглашением — отказать в повиновении начальникам и прекратить войну, найдя благодарную почву в стихийном чувстве самосохранения, охватившем солдатскую массу. Делегаты, отправляемые со всех фронтов в Петроградский совет с запросами, просьбами, требованиями, угрозами, слышали там иногда от немногочисленных представителей оборонческого блока упреки и просьбы потерпеть, но находили зато полное сочувствие в большевистской фракции Совета, унося с собой в грязные и холодные окопы убеждение, что мирные переговоры не начнутся, пока вся власть не перейдет к большевистским советам».

2. Блогер Сыны Монархии также полагает, что большевики не спасали Россию от распада, а сознательно доводили Россию до распада, так как видели в этом единственный способ захватить власть (ссылка):



Конечно, большевики никакую власть не подбирали, они ее захватили в результате вооруженного переворота. И Россию они не спасали и не склеивали.

Большевики на момент обеих революций были довольно малочисленной, но сплоченной леворадикальной террористической группой, которая действовала в момент политической турбулентности решительнее других, плюс победить им помог и ряд счастливых для красных случайностей.

Вина в Февральской революции лежит, как на либералах, так и на них. Если либералы раскачивали ситуацию в воюющей стране политическим путем, то большевики и другие левые делали это с помощью терактов и пораженческой пропаганды в армии и тылу. Более удачливые навальнисты своего времени. Ленин — более умный и коварный Навальный…

У России был прекрасный шанс выйти из Февральской революции и антимонархического переворота в плюсе и даже остаться в числе победителей Первой мировой, со всеми бонусами.

Так случилось бы, если бы власть вместо большевиков взял Корнилов и его войска. А, значит, преимущественно правоконсервативно настроенное офицерство и генералитет. Они бы либо построили правое республиканское русское национальное государство, что было тогда общим трендом в Европе, либо реставрировали бы монархию в конституционном формате с Николаем или Михаилом во главе. Такой поворот тоже был бы возможен, когда с фронта вернулись бы популярные монархические генералы вроде Дроздовского. Оба варианта вернули бы Россию в орбиту сверхдержав, без огромных потерь населения и снижения качества жизни, как при реформах коммунистов.

Далее, большевики страну не спасали от распада, а разбрасывали ее куски ради победы. Дали независимость Финляндии, чтобы финны удержали Маннергейма от помощи белым. Профукали Польшу и подарили ей западнорусские земли, лишь бы быстрее покончить с Врангелем в Крыму.

Нам дико повезло, что Россию из-за устроенной красными Гражданской войны, не раздербанили. Просто было некому. Турция, Австро-Венгрия и Германия, претендовавшие на наши земли, проиграли Первую мировую и их самих раздербанили победители. Англия переваривала турецкие ближневосточные владения, на нас ее пасти не хватило. Франция была обескровлена огромными потерями. США еще не выросли в сильного хищника. Иран был слаб.

Не большевики спасли Россию от тотального распада в результате Гражданской и двух революций, а им чисто повезло, что в том момент все окружающие нас хищники были тоже убиты в результате Первой мировой или заняты другими делами. Большевики же политикой коренизации и созданием нацреспублик заложили под СССР замедленную бомбу распада, которая порвала Союз в 1991.

Большевиков можно сравнить с ИГИЛ. Террористическая организация, созданная Западом для развала России, которая в какой-то момент вышла из-под контроля своих демиургов и построила социализм в отдельно взятом государстве, но развернула невиданные репрессии против своего народа по классовому и идеологическому признаку.

3. Историк Александр Дюков указывает, что Ленин в конце Гражданской войны думал не о восстановлении разрушенной им России, а о восстановлении мировой экономики за счёт российского сырья (ссылка):

Ленин, “О концессиях”, 6 декабря 1920 г.:

“Россия выступает теперь на весь мир, она заявляет: мы беремся восстанавливать международное хозяйство — вот наш план. Это экономически правильно. Советская власть за это время окрепла и не только окрепла сама, но выступает с планом восстановления всего мирового хозяйства. Связь международного хозяйства с планом электрификации поставлена научно правильно… В декрете о концессиях мы выступаем от имени всего человечества с экономически безупречной программой восстановления экономических сил мира на почве использования всего сырья, где бы оно ни было”.

Честно говоря, не вижу, чем эта демагогия отличается от горбачевской.