 

Мнение: О бедах релокантов… Теперь уже и Дубай – всё?

28.03.2024, 18:45, Разное
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И вечный бег, покой им только снится…

Российских релокантов не любят нигде. Даже за #деньги. Даже за большие деньги. Даже алчные до денег.

И вот ещё тому наглядный пример.

Вот уже и Дубай теряет привлекательность для россиян. Под давлением #США банки ужесточают требования и закрывают счета как находящимся под санкциями, стоимость жизни сильно выросла.

Приток людей и капиталов замедляется, а поселившиеся в Дубае сокращают вложения и возвращаются в Россию, ищут возможности для переезда в другие страны. Об этом пишет Bloomberg.

«Тренд идёт вниз», все меньше россиян обосновываются в ОАЭ, сказал агентству Филипп Амарант, директор по ближнему Востоку Henley & Partners: «Некоторые из моих российских клиентов сократили вложения в дубайскую недвижимость, приобретенную два года назад». Некоторые вернулись в Москву, говорит риелтор. По данным риелторской компании Betterhomes, держатели российских паспортов, занявшие в 2022 г. 1-е место по покупкам недвижимости в ОАЭ, в 2023 г. переместились на 3-е место.

Более тщательную проверку #банки теперь проводят в отношении российских компаний. Это связано как с давлением США, которые стараются не допустить обхода санкций, также власти стремятся продемонстрировать приверженность нормам FATF. Нормы в отношении россиян в последние месяцы ужесточили банки Emirates NBD Bank, Mashreqbank, First Abu Dhabi Bank, дубайское отделение египетского госбанка Banque Misr.

Из-за логистических и банковских сложностей «Норильский никель» передумал открывать торговое подразделение в ОАЭ, из-за дороговизны свернул часть офиса и перевел в Москву людей «Еврохим».

Иван Козлов, который занимался производными инструментами в «ВТБ капитале», а в мае 2022 г. перебрался в Дубай теперь Козлов намерен перебраться в Европу. Чемоданные настроения Козлов наблюдает и у других россиян в Дубае: «Это как кафе в аэропорту, где все просто ждут своего рейса».

Короче, где родился, там и пригодился?

И нефиг шастать?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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