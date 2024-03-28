 

«Герои СВО и новая элита»

28.03.2024, 16:39, Новости дня
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Уже 58 мирных россиян убили вернувшиеся «герои СВО». Вот что творят демобилизованные участники войны в тылу.

Вчера 5,5 лет получил вернувшийся с войны Вячеслав Дупленко, который зарезал своего собутыльника. Тот оскорбил его за отсутствие ноги, которую «ветеран СВО» потерял на фронте.

Фронтовики продолжают свою войну в тылу. Еще в декабре в списке их жертв был 51 человек, а за последние месяцы, по подсчетам «МО», их стало не меньше 58.

Многие последние экзекуции совершались с особой жестокостью:

– В Челябинске вернувшийся с войны Никита Сидоров убил бывшую жену в присутствии трехлетнего сына.

– В селе Кутана «ветеран СВО» проломил голову металлическим ломом своему собутыльнику, с которым у него возник конфликт, после чего убил топором соседку.

– В Приморье вернувшийся с фронта вагнеровец убил человека за критику войны и спрятал дома его труп.

– В Москве бывший вагнеровец 15 раз ударил ножом сожительницу, а после этого отрезал ей ухо и убил. До войны он уже отбывал наказание за убийство.

– Вернувшийся с войны устроил стрельбу в ресторане Петербурга и убил своего партнера, который, предположительно, задолжал ему деньги.


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