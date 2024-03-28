Флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra доступен для предзаказа в России за 150 000 рублей

С 28 марта по 4 апреля 2024 года в РФ начался предзаказ на флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra. Об этом рассказали в пресс-службе объединенной сети “М.Видео-Эльдорадо”, где устройство теперь доступно для покупки.

При оформлении предзаказа клиенты получат в подарок умные часы Xiaomi Watch 2, фотокомплект Xiaomi 14 Ultra Photography Kit, а также услугу бесплатной замены экрана в течение 6 месяцев. Стоимость всего набора составит 150 тыс. рублей. Смартфон предлагается с объемами оперативной и постоянной памяти 16 и 512 ГБ соответственно и доступен в черном и белом цветах.

Xiaomi 14 Ultra основан на конструкции Xiaomi Guardian Structure, обеспечивающей повышенную прочность и износостойкость. Имеет инновационный ЖК-дисплей All Around Liquid Display с новым стеклом Xiaomi Shield Glass, создающий иллюзию бесконечности изображения. Устройство оснащено уникальным круглым модулем камеры, включающим 1-дюймовый сенсор изображения LYT-900 и камеры Leica различных фокусных расстояний.

По словам представителей “М.Видео-Эльдорадо”, в 2023 году китайские производители, включая Xiaomi, Tecno и Realme, установили рекорд, захватив более 75% рынка в количественном выражении и около 50% в денежном. Это, по их мнению, свидетельствует о растущем доверии и интересе российских потребителей к инновационным продуктам из Китая.