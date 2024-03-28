На покупку для бюджетников планшетов с ОС «Аврора» выделят 50 млрд рублей

В Минцифры 22 марта прошло совещание рабочих групп, посвященное разработке нацпроекта “Экономика данных”. Сообщает об этом Forbes, ссылаясь на источник из российского рынка мобильных устройств.

Одним из обсуждаемых вопросов стало приобретение 1,1 миллиона планшетов на ОС “Аврора” за счет бюджетных средств на пятилетний период (с 2025 по 2030 годы) для нужд Минобразования, Минздрава, МВД и МЧС. В совещании приняли участие представители российских производителей, таких как “КНС Групп” (часть “ИКС Холдинг”), “Байтерг”, “Аквариус” и Fplus (ранее “Марвел”). Информацию подтвердил источник, знакомый с ходом совещания, а также собеседник, ознакомленный с разработкой нацпроекта.

По планам, на закупку планшетов на ОС “Аврора” для учителей и врачей будет выделено около 50 миллиардов рублей, включая расходы на обслуживание, пишет источник, близкий к Минцифры. Устройства планируется закупать у нескольких производителей, добавил он.

Собеседник из Forbes пояснил, что данный пункт включен в федеральный проект “Системы и сети передачи данных”, являющийся частью национального проекта “Экономика данных”. Эту информацию подтверждает источник Forbes из крупной компании в телекоммуникационной отрасли.