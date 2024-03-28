 

Гаражи, в которых не хранят автомобили, заберут в собственность государства

28.03.2024, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

С 1 сентября вступают в силу поправки в Гражданский кодекс, разрешающие изымать в пользу государства нежилые помещения, использующиеся не по назначению или с нарушением прав соседей. Это касается гаражей, машино-мест и даже обыкновенных сараев.

Прежде всего рискуют хозяева гаражей, устроившие там свалки вещей.

– Гараж – это место, где хранят прежде всего автомобиль, а не всевозможное барахло. Правильно, что мы наконец-то вернулись к этому вопросу – порядок в стране начинается в первую очередь с таких мелочей. Как говорил, кажется, Гоголь: разруха не в головах, разруха в клозетах, – комментирует инициативу один из членов комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

По мнению парламентариев, изменения «поспособствуют повышению эффективности регулирования имущественных отношений неограниченного круга лиц в российском правопорядке».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / Мнение: О мелкой пакости от армян… А Россия не ответит?

30.03 / Френч-боб – стильная классика, а асимметрия уберет годы: омолаживающие стрижки для женщин 50+

30.03 / Рупор кремлевской пропаганды: И восстали машины из пепла Авдеевского коксохима…

29.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Последствия удара ВС РФ 22 марта 2024 для энергосистемы Украины

29.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Таможня не дает добро

29.03 / Прорыв в мире мобильных технологий: Oppo Find X7 сертифицированы для 5.5G

29.03 / Презентация флагманской линейки смартфонов Huawei P70 намечена на 2 апреля

29.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Выплата репараций Украине. 29.03.2024

29.03 / Мнение: О важных новостях по теракту в «Крокусе»… Куда продвинулось следствие?

29.03 / В Армении начались массовые акции протеста после запрета шоу Владимира Соловьёва

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика