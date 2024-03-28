Гаражи, в которых не хранят автомобили, заберут в собственность государства

С 1 сентября вступают в силу поправки в Гражданский кодекс, разрешающие изымать в пользу государства нежилые помещения, использующиеся не по назначению или с нарушением прав соседей. Это касается гаражей, машино-мест и даже обыкновенных сараев.

Прежде всего рискуют хозяева гаражей, устроившие там свалки вещей.

– Гараж – это место, где хранят прежде всего автомобиль, а не всевозможное барахло. Правильно, что мы наконец-то вернулись к этому вопросу – порядок в стране начинается в первую очередь с таких мелочей. Как говорил, кажется, Гоголь: разруха не в головах, разруха в клозетах, – комментирует инициативу один из членов комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

По мнению парламентариев, изменения «поспособствуют повышению эффективности регулирования имущественных отношений неограниченного круга лиц в российском правопорядке».

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