Мнение: Трагедия молодого тракториста, или власть председателя колхоза

Читатели пишут, что о лошадях больше всего и горевали старики, вспоминая дореволюционное время. Цитирую Геннадия Плехова (ссылка): «…лошадь — это свобода. Спрашиваю в далеком детстве в 1960-е годы старика, как ему жилось до советской власти. “При царе-батюшке нам жилось хорошо. Запряжешь лошадку и поедешь куда хочешь! А сейчас — иди к председателю, проси…” А я, пионер, ожидал рассказа, как они голодали и мучались при царизме…».

В разговоре о запрете на лошадей заметили, что советскому колхознику личная лошадь не нужна: слишком много ест, корма не напасёшься. При необходимости проще взять лошадь колхозную, чтобы вспахать что-нибудь, что-нибудь перевезти, куда-нибудь съездить.

Теоретически это верно. На практике, однако, лошадь для работ колхознику могли и не выделить. Напомню, паспорта колхозникам выдали только в 1974 году. До того они были жёстко привязаны к колхозу и не могли покинуть его без разрешения председателя. Если отношения колхозника с руководством колхоза не складывались, колхозник попадал в отчаянную ситуацию: жить в колхозе ему не давали, но и сбежать из колхоза в город он так просто не мог.

В книге Алексея Ракитина «Социализм не порождает преступности» есть глава про преступника Юрия Илясова. История с очень плохим концом, так что пересказывать целиком я её не рискну, чтобы чего-нибудь случайно не нарушить. Процитирую завязку конфликта — её вполне достаточно для иллюстрации колхозных нравов:

…у Юрия не сложились отношения с колхозным руководством, а если быть совсем точным, с заместителем директора Василием Зиновьевичем Плясовым, его дальним родственником. Юрий прошел обучение в СПТУ, работал трактористом, знал слесарное дело, в общем, по колхозным меркам считался специалистом. Однако весной его сняли с трактора и перевели в категорию разнорабочих. Как считал сам Юрий, сделано это было для того, чтобы отдать «его трактор» Александру Илясову. Нетрудно догадаться, что труд разнорабочего считался неквалифицированным и вознаграждение за него в конце года колхозники получали много меньшее.

Трактористам за трудодень не только давали большее вознаграждение, но еще начисляли добавочное зерно за вспаханную площадь, так что разница с разнорабочим получалась очень значительная. Однако не это в конечном счете спровоцировало скандал. В июле, незадолго до общего собрания колхоза, Юрий заболел и не вышел на работу. Василий Илясов, посчитав, что тот демонстративно манкирует трудовой дисциплиной, пригрозил Юрию наказанием. И когда на годовом собрании колхозников пришло время обсуждать величину причитающихся каждому работнику выплат, объявил: «Юрий Илясов ничего не получит, его доля пойдет в общественный фонд!» Это было неслыханное наказание — получалось, что Юрий, выработавший в 1963—1964 гг. 227 трудодней, ничего за свой труд не получит!

Поначалу в такое наказание никто даже и не поверил. В традициях колхозного руководства были штрафы, когда с баланса работников списывались несколько трудодней, обычно не более пяти, но чтобы вот так отнять всю годовую выработку… такое наказание казалось запредельным.

Юрий попытался договориться с Василием Зиновьевичем, но тот только посмеялся, дескать, как можно нарушать постановления общего собрания, ведь все подумают, что один родственник помог другому! И отказался обсуждать вопрос о выплате годового вознаграждения.

…Юрий отправился в дом Василия, чтобы еще раз поговорить о несправедливом наказании. Он прихватил с собою нож, трудно сказать для чего: то ли рассчитывая пустить в ход, то ли для того, чтобы попугать, то ли просто по привычке. В любом случае, намеченный разговор не состоялся — хозяина дома не оказалось. Зато Юрий столкнулся с Александром Степановичем Плясовым, который тоже числился в его обидчиках, ведь именно он стал трактористом, «вытолкнув» Юрия в разнорабочие… По-видимому, более старший Александр (он был 1929 года рождения) отечески дал более молодому двоюродному племяннику (Юрий Илясов родился в 1937 году) пару пинков и отправил его восвояси…

…Ближе к вечеру в дом к Юрию явились председатель колхоза, главный агроном, пара бригадиров полеводческих бригад и человека четыре колхозных рабочих… все с топорами, ножами и ружьями. Юрию сказали просто и веско: «Будешь угрожать нашему бригадиру, мы тебя по-тихому убьем и прикопаем так, что никто никогда не найдет». С тем и ушли…