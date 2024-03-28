Der Spiegel – газ для немцев значительно подорожает с апреля

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Чтобы смягчить скачок цен, вызванный отказом от российского газа после начала спецоперации на Украине, правительство Германии снизило ставку НДС на поставки газа. Теперь срок государственной поддержки истекает, и это значит, что потребителям в стране надо готовиться к значительному повышению цен с начала апреля, отмечает немецкий журнал Der Spiegel.



AP

Потребителям в Германии надо готовиться к значительному повышению цен на газ с апреля, пишет Der Spiegel. С октября 2022 года в стране действует пониженная ставка НДС на поставки газа. Это «торможение цен» на газ и отопление было призвано сгладить скачок цен, вызванный началом российской спецоперации на Украине, однако срок действия государственной поддержки истекает в конце марта.

«Полная ставка НДС неожиданно увеличит цену на газ на 11 процентов», — отмечает Торстен Шторк, эксперт по энергетике на портале сравнения Verivox. Штеффен Саттнер, управляющий директор по энергетике портала сравнения Check24, также ожидает, что повышение НДС с 7до 19% значительно увеличит стоимость энергии для потребителей с апреля.

Потребителям следует сравнить цены и подумать о переходе к более дешёвому поставщику. Также эксперты советуют снимать показания газового счётчика 31 марта или 1 апреля и сообщать их поставщику газа — это обеспечит начисление правильного количества газа по старой, льготной цене.

Пока что уровень оптовых цен на природный газ и электроэнергию в некоторых случаях всё ещё превышает долгосрочный уровень, хотя в последние недели оптовые цены немного снизились. В целом, компаниям и частным потребителям придётся и дальше приспосабливаться к колебаниям цен.