 

Der Spiegel – газ для немцев значительно подорожает с апреля

28.03.2024, 9:35, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Чтобы смягчить скачок цен, вызванный отказом от российского газа после начала спецоперации на Украине, правительство Германии снизило ставку НДС на поставки газа. Теперь срок государственной поддержки истекает, и это значит, что потребителям в стране надо готовиться к значительному повышению цен с начала апреля, отмечает немецкий журнал Der Spiegel.


AP

Потребителям в Германии надо готовиться к значительному повышению цен на газ с апреля, пишет Der Spiegel. С октября 2022 года в стране действует пониженная ставка НДС на поставки газа. Это «торможение цен» на газ и отопление было призвано сгладить скачок цен, вызванный началом российской спецоперации на Украине, однако срок действия государственной поддержки истекает в конце марта.

«Полная ставка НДС неожиданно увеличит цену на газ на 11 процентов», — отмечает Торстен Шторк, эксперт по энергетике на портале сравнения Verivox. Штеффен Саттнер, управляющий директор по энергетике портала сравнения Check24, также ожидает, что повышение НДС с 7до 19% значительно увеличит стоимость энергии для потребителей с апреля.

Потребителям следует сравнить цены и подумать о переходе к более дешёвому поставщику. Также эксперты советуют снимать показания газового счётчика 31 марта или 1 апреля и сообщать их поставщику газа — это обеспечит начисление правильного количества газа по старой, льготной цене.

Пока что уровень оптовых цен на природный газ и электроэнергию в некоторых случаях всё ещё превышает долгосрочный уровень, хотя в последние недели оптовые цены немного снизились. В целом, компаниям и частным потребителям придётся и дальше приспосабливаться к колебаниям цен.


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