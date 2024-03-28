Мнение: Об ударах по России… С кем на самом деле воюет Украина?

Неумолимо проигрывая на поле боя — то есть, там, где рассчитывала нанести «стратегическое поражение» России — #Украина огрызается. Атакует жилые кварталы Белгорода. Подстрекает теракты. Бьёт по российской нефтепереработке.

Вот об этих ударах и поговорим.

По официальной версии, которую озвучил украинский «КГБшник» Василь Малюк, 13 ударных ударов по российским НПЗ имеют двойную цель.

1. Сократить доходы России от экспорта нефтепродуктов, чтобы уменьшить её возможности финансировать ОПК.

2. Сократить выпуск моторного топлива в России, чтобы уменьшить её возможности снабжать группу войск в зоне СВО.

И обе эти цели — «классика» украинской пропаганды. То есть ложь.

Говоря о последствиях атак на НПЗ, вся Украина с придыханием обсуждает сокращение выпуска бензина в России. Так, говорят, что за неделю, завершившуюся 24 марта, выпуск автомобильного бензина в РФ стране упал на 7,4% и составил 754,6 тыс. тонн, а за три недели российская #экономика потеряла 10,1% производства бензина. По подсчетам Reuters, в настоящий момент простаивают 14% мощностей первичной переработки нефти на российских НПЗ, из них почти 10% приходится на заводы, которые производят автобензин для внутреннего рынка.

У Минэнерго другие цифры, но не суть. Обсуждается сокращения выпуска бензина автомобильного. Но!

Во-первых, в условиях, когда РФ ещё в начале февраля ввела ограничения на #экспорт бензинов, влияние любых сокращений выпуска на экспортную выручку равно… нулю. Так что первый «довод» мимо.

Во-вторых… Самолёты, в том числе военные, летают на керосине. Танки ездят на дизеле. БМП и БТР ездят на дизеле. САУ и «Грады» ездят на дизеле. Даже топливозаправщики работаютна дизеле. Как сокращение выпуска бензина влияет на технику в зоне СВО? Да почти никак. Некоторые гражданские #авто, поставленные волонтёрами и используемые для эвакуации раненых, быть может, и пострадают. Но на этом — всё.

Более того. Трактора тоже работают на дизеле. Комбайны работают на дизеле. Грузовики ездят на дизеле. То есть, и на посевную, а значит и на агроэкспорт, сокращение выпуска бензина не повлияет никак.

А для кого же оно станет ударом?

Для российских дачников. Для тех, у кого дача — подспорье для выживания. Им рост цен на бензин — удар по жизненному уровню.

Пока автомобильный бензин дорожает не сильно. Меньше инфляции. Однако, это единственный вид топлива в РФ, который всё же дорожает. И это — удар по бедным российским семьям в регионах, для которых загородные участии служат серьёзным подспорьем в быту.

То есть, #Украина воюет с российской глубинкой? А потом удивляется, почему та массово идёт в рекруты и в зону СВО?

Ну ведь Д.Б. же?

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