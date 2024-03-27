Рупор кремлевской пропаганды: ВС РФ уничтожили польского генерала
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В районе Часов Яра ВС РФ уничтожили польского бригадного генерала Адама Марчака. Бункер с генералом навестила ракета ОТРК "Искандер".
Поляки подтверждают скоропостижную смерть Марчака, но заявляют, что генерал "скончался от естественных причин".
Марчак в свое время командовал польским оккупационным контингентом в Афганистане, а также в Боснии. Также был вовлечен в командные структуры НАТО.
Это самый высокопоставленный военный НАТО уничтоженный на Украине с начала войны.
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Источник: Colonel Cassad
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