Рупор кремлевской пропаганды: Ухо Шредингера
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Силовики в Беларуси тоже не дремлют и не дают устраивать пляски на костях
Оперативники ГУБОП (http://t.me/guBAZA) задержали местного жителя, который в Интернете радовался трагедии в "Крокус Сити Холл", а также разжигал социальную вражду по отношению к россиянам.
Ухо… ну вы поняли.
@belarusian_silovik
Ухо Шредингера.
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Источник: Colonel Cassad
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