 

Рупор кремлевской пропаганды: Ухо Шредингера

26.03.2024, 21:25, Разное
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Силовики в Беларуси тоже не дремлют и не дают устраивать пляски на костях

Оперативники ГУБОП (http://t.me/guBAZA) задержали местного жителя, который в Интернете радовался трагедии в "Крокус Сити Холл", а также разжигал социальную вражду по отношению к россиянам.

Ухо… ну вы поняли.

@belarusian_silovik

Ухо Шредингера.

Источник: Colonel Cassad


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