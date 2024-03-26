Рупор кремлевской пропаганды: Ухо Шредингера

Силовики в Беларуси тоже не дремлют и не дают устраивать пляски на костях

Оперативники ГУБОП (http://t.me/guBAZA) задержали местного жителя, который в Интернете радовался трагедии в "Крокус Сити Холл", а также разжигал социальную вражду по отношению к россиянам.

Ухо… ну вы поняли.

@belarusian_silovik

Ухо Шредингера.

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