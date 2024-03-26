В Приморье мошенники обманули жителя Белгорода на 3 миллиона рублей
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В Приморском крае житель Белгорода стал жертвой мошенников, которые его обманули на три миллиона рублей. По информации, предоставленной прокуратурой Приморского края, в марте 2024 года житель находился в командировке в городе Артеме, когда получил звонок в мессенджере. Звонивший, представившийся сотрудником службы безопасности банка, убедил в том, что его деньги находятся под угрозой похищения. Аферист уговорил потерпевшего оформить несколько займов в различных банках с целью перевода их на “безопасный счет”.
По данному инциденту возбуждено дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (“Мошенничество”). Правоохранительные органы работают над поиском преступников.
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