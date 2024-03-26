 

Врачи рассказали о главном факторе возникновения диабета

26.03.2024, 19:54, Разное
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По последним эпидемиологическим данным, каждый пятый-шестой житель РФ страдает от преддиабета, причем каждый третий из них имеет избыточный вес. Эти два фактора тесно взаимосвязаны, поскольку избыточная масса тела является ключевым риск-фактором развития сахарного диабета.

Известно, что до 90% людей с сахарным диабетом второго типа имеют избыточный вес, поэтому для успешной профилактики и лечения диабета необходимо не только снижать уровень сахара в крови, но и контролировать вес. Это позволит эффективно регулировать уровень глюкозы в организме.

Специалисты рассматривают жировую ткань как отдельный метаболический и гормональный орган. Жировые клетки выделяют более 600 биологически активных веществ, что связывает их с риском развития сахарного диабета.

Принципиально важно научиться управлять метаболизмом жира, а не только бороться с избыточным весом. Инсулинорезистентность, характерная для людей с диабетом второго типа, приводит к накоплению жировых запасов из-за уменьшенной чувствительности клеток к инсулину.

Гипогликемия, стресс, усталость и ограничения в физической активности также могут затруднить контроль веса у пациентов с диабетом. Поэтому управление им требует комплексного подхода, включающего здоровое питание, умеренную физическую активность и регулярный мониторинг уровня сахара в крови под контролем врача или диетолога.


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