 

Немецкий производитель сантехники представил первые в мире биоразлагаемые трубы

26.03.2024, 19:33, Разное
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Компания из ФРГ представила биоразлагаемые водопроводные трубы, которые практически не вредят окружающей среде и выводят экологическую ответственность человечества на принципиально новый уровень.

Новые трубы изготавливаются из специальных материалов, которые быстро деградируют под воздействием влаги и микроорганизмов. Гарантированный их службы составит 6 месяцев, после чего необходима замена.

– Биоразлагаемая труба стоит практически столько же, сколько и обыкновенная, вредная для экологии труба. Таким образом, забота о планете ничего не стоит для домовладельцев, – рассказали в пресс-службе производителя.

Изделие уже запущено в серийный выпуск – трубы поставляются потребителям в упаковке из переработанного пластика, на которой указаны значки: EcoFriendly и «Избегать попадания влаги».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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