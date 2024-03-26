 

Московские врачи рассказали, как спасали жизни пострадавших в “Крокус Сити”

26.03.2024, 18:10, Новости дня
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Свыше 500 врачей участвовали в спасении жизней во время теракта в “Крокус Сити Холле” вечером 22 марта. По словам врача 69-го отделения анестезиологии и реанимации больницы имени Боткина Альберта Корякина, врачи вызвались выйти на смену по собственному желанию.

Он рассказал, что за два часа удалось эвакуировать всех пострадавших и распределить их по медучреждениям.

“Многие (медики — прим. ред. ) оставались на работе более чем на сутки и не отходили от пациентов, многие из которых были в критическом состоянии”, — приводит слова врача телеканал “Москва 24”.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первая бригада скорой помощи прибыла на место теракта за четыре минуты. Вместе с областью столица выплачивает пособия семьям жертв и пострадавшим.

По последним данным Следственного комитета, жертвами теракта в “Крокусе” стали 139 человек, 182 пострадали.


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