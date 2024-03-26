 

arXiv: быстродействие ИИ-генераторов графики повысили с 2590 до 90 миллисекунд

26.03.2024, 17:40, Разное
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Исследователи из Массачусетского технологического института в США представили новый метод ускорения работы нейросетей, создающих изображения по текстовым запросам. Опубликованная на портале arXiv статья раскрывает их разработку под названием “дистилляция соответствия распределению”.

Этот метод позволяет новым моделям ИИ имитировать уже существующие генераторы изображений, такие как DALL-E 3, Midjourney и Stable Diffusion, создавая компактные модели, способные работать значительно быстрее без ущерба для качества.

Диффузионные модели создают изображения в несколько этапов, иногда до 100 шагов. Однако благодаря методу DMD исследователям удалось сократить этот процесс до одного этапа. В результате время выполнения задачи снизилось с 2,59 секунды до всего 90 миллисекунд, что в 28,8 раз быстрее.

Метод DMD состоит из двух компонентов, совместно работающих для уменьшения необходимого количества итераций модели перед генерацией изображения.

Профессор электротехники и информатики Федро Дюран отметил: “Уменьшение количества итераций было Святым Граалем в диффузионных моделях с момента их создания”.

Этот новый подход существенно снижает требования к вычислительным мощностям для работы ИИ-генераторов графики, представляя значительный прогресс в области искусственного интеллекта.


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