Упражнения Кегеля, тай-чи и другие полезные занятия для стройной фигуры и крепкого здоровья

Движение – это жизнь! Эту аксиому мы слышим в течение всей жизни. Какие виды физической активности наиболее полезны для здоровья человека и подходят всем без исключений? Предлагаем вам подборку из пяти занятий, полезных для поддержания тонуса тела, когнитивных способностей, укрепления суставов и костей.

Плавание

Плавание считается идеальной тренировкой. Во время занятий вы задействуете все группы мышц и увеличиваете частоту сердечных сокращений. При этом нагрузка считается щадящей, так как благодаря поддержке воды усилия требуются минимальные.

Занятия плаванием входят во многие программы реабилитаций, рекомендуются пациентам с лишним весом и минимальной физической подготовкой. Для достижения заметного результата заниматься плаванием рекомендуется не менее 35-45 минут. Регулярные тренировки в бассейне стимулируют выработку эндорфинов, положительно влияют на сохранение и развитие когнитивных способностей и памяти. Плавание полезно для укрепления и поддержки спинных мышц.

Тай-чи

Тай-чи – боевое искусство родом из Китая, которое часто называют медитацией в движении. Как и все другие похожие китайские практики, эта дисциплина включает в себя очищение разума, развитие гибкости и баланса, элементы мягкой растяжки. Занятия тай-чи можно начать без серьезной физической подготовки. Эффективность этой практики доказана даже в группах пожилых пациентов. Заниматься тай-чи могут желающие любого возраста и при любых изначальных показателях здоровья.

Силовые тренировки

Силовые тренировки нужны не только профессиональным культуристам. Регулярные занятия с малыми весами и большим количеством повторов полезны для всех. Даже если вы не планируете наращивать мышечную массу, ваши мышцы нуждаются в периодических нагрузках. Умеренные силовые тренировки помогают поддерживать тонус тела. Выбирайте отягощение, подходящее именно вам. В начале занятий вы должны быть способны поднять выбранный вес 10 раз без затруднений. Постепенно увеличивайте массу утяжелителей для занятий.

Прогулки

Человеческое тело создано для движения. Малоподвижный образ жизни неизменно ведет к деградации всего организма. Самый простой способ поддерживать оптимальный уровень нагрузки ежедневно – регулярно заниматься ходьбой. Выделяйте время на прогулку в своем графике, ходите пешком на работу или в магазины. По выходным отдавайте предпочтение туристическим прогулкам по улицам города или пешим походам на природе.

Ходьба положительно сказывается на состоянии всего тела. Пешие прогулки не имеют ограничений по состоянию здоровья и доступны всем. Во время ходьбы нормализуется уровень кровяного давления, укрепляются кости и мышцы. Если вы давно не гуляли просто так, начните тренировки с 10-15 минут ежедневно и постепенно увеличьте их продолжительность до 40 минут. Выбирайте удобную ортопедическую обувь и одежду по погоде. Пусть эти прогулки приносят вам радость и только положительные эмоции!

Упражнения Кегеля

Упражнения Кегеля полезны не только женщинам. При регулярном выполнении они укрепляют мышцы тазового дна и предотвращают недержание мочи. На самом деле такие тренировки полезны представителям обоих полов. Техника выполнения одинакова для женщин и мужчин.

Как выполнять упражнения Кегеля правильно? Напрягите мышцы, которые вы используете для контроля мочеиспускания. Зафиксируйте их в этом положении на 2-3 секунды. После чего полностью расслабьте их. Повторите целиком упражнение 10 раз. В течение дня можно делать до пяти таких подходов. Самое главное наращивайте частоту и количество повторений постепенно, если никогда ранее не занимались такой гимнастикой.