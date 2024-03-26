Xiaomi представила Poco C61 с флагманским дизайном дешевле 10 тысяч рублей

Бренд Xiaomi Poco представил новый доступный смартфон Poco C61, который приобрел дизайн флагманской модели Xiaomi 14 Ultra. При этом стоимость новинки составляет менее 10 тысяч рублей, пишет портал GizmoChina.

Poco C61 базируется на основе популярной модели Xiaomi – Redmi A3. Устройство оснащено 6,71-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1650х720 пикселей, частотой обновления 90 Гц и яркостью 500 нит. Экран защищен закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 3.

В основе устройства лежит процессор MediaTek Helio G36. Основная камера имеет разрешение 8 Мп, дополненная датчиком 0,08 Мп, а фронтальная камера – 5 Мп. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, а поддерживаемая мощность зарядки – всего 10 Вт.

Среди особенностей Poco C61 также стоит отметить наличие сканера отпечатков пальцев в кнопке включения, аудиоразъема, слота для карт microSD и операционной системы Android 14.

На данный момент смартфон Poco C61 доступен для покупки только в Индии. Цены на устройство начинаются от 7,5 до 8,5 тысяч рупий (примерно 8,4 и 9,5 тысяч рублей) за версии с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти соответственно.