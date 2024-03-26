Московский фельдшер рассказал о спасении пострадавших в теракте в “Крокусе”

Фельдшер территориального центра медицины катастроф Сергей Каширин рассказал о работе скорой помощи в “Крокус Сити Холле”. По его словам, к месту совершения теракта прибыли несколько десятков бригад скорой.

Каширин оказывал помощь пострадавшим и регулировал потоки прибывающих бригад скорой помощи, чтобы они не мешали друг другу. Медик смог организовать эвакуационную петлю, которая позволила оперативно забрать пострадавших в медицинские учреждения, передает телеканал “Москва 24”.

Первая бригада скорой помощи прибыла на место теракта за четыре минуты, заявил мэр столицы Сергей Собянин на вчерашнем совещании с президентом Владимиром Путиным.

Градоначальник напомнил, что вместе с областью Москва выплачивает пособия семьям жертв и пострадавшим. Средства получили уже 60 человек, уточнил мэр.

Теракт в “Крокусе” произошел вечером 22 марта. По последним данным Следственного комитета, жертвами нападения стали 139 человек, 182 пострадали. В воскресенье Басманный суд арестовал четырех фигурантов, на следующий день аналогичная мера пресечения была избрана трем их сообщникам.