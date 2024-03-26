Apple рассказала о всех преимуществах iPhone 15 в сравнении со старыми моделями

На своем официальном сайте компания Apple представила новую страницу, цель которой – убедить владельцев старых моделей iPhone перейти на новые версии линейки iPhone 15.

На этой странице представлено всестороннее сравнение между моделями iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max и новыми iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max. Пользователи могут ознакомиться с улучшениями в камере, памяти, а также с инновационными режимами видеосъемки. Новые модели также обладают более мощным GPU, поддержкой 5G и разъемом USB-C.

Apple также подчеркивает улучшения в дисплее, дизайне и размерах новинок. Компания предлагает программу трейд-ин для облегчения перехода на новые модели, а также ежемесячную оплату через Apple Card и специальные предложения от операторов связи. Простота перехода обеспечивается функциями Quick Start и eSIM.