Песков: блокировки YouTube не будет, так как вскоре Rutube его обгонит

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в перспективе Rutube сможет составить конкуренцию YouTube. По его словам, когда это произойдет, вопрос о закрытии YouTube станет неактуальным. Песков отметил, что хакерские атаки на Rutube свидетельствуют о том, что этот ресурс рассматривается как потенциальный конкурент. Однако он подчеркнул, что у российского видеохостинга еще много работы, чтобы действительно конкурировать с YouTube.

Центр “Фидбэк” провел исследование, которое показало, что большинство россиян положительно оценили импортозамещение заблокированных соцсетей.