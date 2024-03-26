 

Песков: блокировки YouTube не будет, так как вскоре Rutube его обгонит

26.03.2024, 8:17, Разное
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в перспективе Rutube сможет составить конкуренцию YouTube. По его словам, когда это произойдет, вопрос о закрытии YouTube станет неактуальным. Песков отметил, что хакерские атаки на Rutube свидетельствуют о том, что этот ресурс рассматривается как потенциальный конкурент. Однако он подчеркнул, что у российского видеохостинга еще много работы, чтобы действительно конкурировать с YouTube.

Центр “Фидбэк” провел исследование, которое показало, что большинство россиян положительно оценили импортозамещение заблокированных соцсетей.


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