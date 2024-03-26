Таинственный объект пронесся мимо Луны

Астроном Себастьян Вольтмер в недоумении от увиденного им неопознанного объекта, который пролетел мимо Луны, пишет Daily Star.

Вольтмер снимал ночное небо, и в объективе его телескопа появился таинственный объект.

– Я не могу объяснить это, – сказал он. – Я снимал Луну, и вдруг увидел что-то быстрое и яркое, проносящееся по экрану.

Первоначально предполагалось, что это был спутник или космическая станция, но эти варианты были исключены, поскольку такие объекты обычно не пролетают мимо Луны с такой высокой скоростью. Метеорит также был исключен, поскольку у объекта не было характерного хвоста, а его скорость была слишком высокой.

Международная метеорная организация также сообщила, что не располагает никакими записями о падающих звездах в момент съемки Вольтмера. Астроном также исключает наличие мух или пыли вблизи объектива.

– Я предполагаю, что он находился на высоте от 100 до 200 километров, что соответствует низкой околоземной орбите, – сказал Вольтмер.

Точную форму объекта невозможно определить, поскольку неподвижное изображение размыто из-за его высокой скорости. Возможно, это был космический мусор или военный объект, но Вольтмер с этим не согласен.

Это не первый раз, когда астрономы наблюдают необъяснимые объекты вблизи Луны. В 2019 году Китайское национальное космическое управление опубликовало кадры объекта, пролетающего за обратной стороной Луны. Объект так и не был идентифицирован.

Открытие Вольтмера еще раз подчеркивает, что таинственные явления в космосе продолжают бросать вызов нашему пониманию. Поскольку ученые продолжают изучать эти объекты, возможно, мы когда-нибудь приблизимся к разгадке их истинной природы.