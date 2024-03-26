Мнение: Агаларов не велел

Еще одна неполиткорректная версия

Еще одна сидящая занозой у всех любителей логики “непонятка” пятничного теракта – какая-то совершенно шизофреническая медлительность силовых структур (полиции, Росгвардии, спецназа, кинологов, ФСБ и прочих), которые появились возле концертного зала только тогда, когда самих террористов уже и след простыл. Это особенно удивительно, учитывая невероятную плотность “силовиков” на квадратный метр в том районе. В принципе, если только по численности, полицейские-омоновцы-спецназовцы, объединившись, могли бы, наверно, успешно защищать Крокус от наступления десантной дивизии неприятеля.

Однако на встречу с четырьмя таджиками все эти вооруженные до зубов “красные береты” почему-то отчаянно не спешили. Почему? Удалось найти одну неполиткорректную, но, на мой взгляд, абсолютно логичную (для современной РФ) версию… которую, конечно, никогда не озвучат официально (ибо для нынешнего полицейского государства она слишком неполиткорректна).

Причина может быть как раз в повышенной “статусности” этого места и самого Крокус-Сити Холла – как его самого, так и его владельца, заслуженного миллиардера всея Руси, человека с тремя гражданствами (России, США и Азербайджана) Араса Агаларова, лично, как говорят, знакомого с Трампом (и с Путиным, конечно). Так вот, как ни прикольно это звучит, но – в нашем феодальном, сословном обществе простым ментам и омоновцам было попросту… “не положено” появляться возле концертного зала, особенно в моменты “проведения мероприятий”. Так сказать, “не надо портить настроение хорошим людям”.

Вот и всё. Ларчик, как говорится, просто открывался. Бесчисленные “силовики” не спешили к Крокус-Сити просто потому, что им было запрещено там появляться. Конечно, не Арасом Агаларовым, а их собственным многозвездным начальством. На которое сам Арас вполне мог иметь какое-то влияние.

Звучит, конечно, дико и даже как-то абсурдно. Но, во-первых, факт налицо. А во-вторых – это настолько дико, что именно поэтому веришь, что называется, “сразу и навсегда”. Особенно если знаешь (а вот это уже установленный факт), что как концертный зал Крокус-сити холл начал функционировать аж еще в 2009 году (то есть 15 лет назад), но при этом, если смотреть по документам, он до сих не сдан в эксплуатацию (то есть числится недостроенным и в нем, по идее, вообще нельзя было провести ни одного концерта).

Мы же в России.