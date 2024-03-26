 

Le Parisien – скорбящие москвичи обвиняют в теракте Украину

26.03.2024, 4:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Тысячи жителей Москвы пришли почтить память жертв теракта, рассказывает корреспондент Le Parisien. Многие уверены, что ответственность за трагедию не может нести никто, кроме Украины.


AP

После теракта вся РФ погрузилась в траур, тысячи шокированных жителей Москвы почтили память погибших на месте трагедии, передаёт корреспондент Le Parisien. Пришедший с сыном Кирилл уверен, что ответственность за нападение несёт «не ИГИЛ*, а Украина».

Переехавшая в столицу из Белгорода Ольга убеждена в причастности Киева к теракту. Она напоминает, что её родной город почти ежедневно обстреливают украинцы, а его жители прячутся по подвалам. «Так что этот теракт, он не мог прийти ниоткуда, кроме как с Украины», — подчёркивает собеседница газеты. 

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / L’essentiel – русские в Люксембурге скорбят о погибших в теракте и не верят в версию об ИГ

26.03 / Bloomberg – обещания ЕС о помощи Украине подрывают внутренние споры и проблемы ВПК

25.03 / El País – вопреки амбициям Макрона Франция к участию в конфликте не готова

25.03 / Выручку рынка “Москва – на волне” направят на помощь пострадавшим в “Крокус Сити”

25.03 / Принц Гарри и Меган Маркл узнали о диагностированном раке у Кейт Миддлтон из новостей

23.03 / Предприниматели Москвы окажут поддержку пострадавшим в “Крокус Сити”

23.03 / Зоопарк и музеи Москвы направят выручку за выходные в помощь пострадавшим

23.03 / Собянин: Москва и область выплатят компенсации пострадавшим в “Крокус Сити”

23.03 / «Исламское государство в провинции Хорасан» взяло на себя ответственность за нападение на Crocus City Hall

23.03 / Поргина рассказала о планах отметить 80-летие Караченцова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика