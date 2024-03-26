L’essentiel – русские в Люксембурге скорбят о погибших в теракте и не верят в версию об ИГ
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Tерритория возле посольства РФ в Люксембурге стала местом поминовения жертв пятничного теракта в концертном зале в Москве, пишет L’Essentiel. Представители русской диаспоры в стране приходят почтить память погибших и признаются, что потрясены и разгневаны происходящим. При этом посетители мемориала не верят в верcию о причастности к теракту «Исламского государства» и связывают трагедию с конфликтом на Украине.
JG/L’essentiel
Свечи, иконы, цветы — территория возле посольства РФ в Люксембурге стала местом поминовения жертв пятничного теракта в концертном зале в Москве, пишет L’Essentiel.
Как передаёт издание, представители русской диаспоры в стране приходят почтить память погибших и признаются, что потрясены и разгневаны происходящим.
При этом Анна из Иркутска, живущая на границе Франции с Люксембургом, уверена, что российское общество «не поддаётся страху». «Наоборот! Такого рода события заставляют людей сплотиться и сопротивляться», — согласна другая посетительница мемориала.
Тем не менее некоторые посетители мемориала отмечают, что теракт не был для них абсолютной неожиданностью, учитывая, что западные страны недавно предупреждали своих граждан о такой возможности.
«Учитывая международный контекст, мы знали, что это может произойти», — продолжает Анна, имея в виду конфликт на Украине. Она «скептически» относится к заявлениям об ответственности «Исламского государства»* за этот акт.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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