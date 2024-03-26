Мнение: О конкретном провале президента Путина… Удар по святому?



Фото © Kremlin.ru

Кремлёвская пресс-служба лаконично сообщила, что российский президент Владимир #Путин перед тем, как устроить совещание с силовиками по теракту в «Крокусе», почтил память погибших. И привела фото из храма, где глава государства ставит свечу за упокой.

Увы, это провал.

Не самый большой, быть может. Но режущий глаз десяткам миллионов русских.

Вопрос на засыпку…

Сколько отступлений от писаных установлений и неписаных традиций вы видите на этом снимке?

Начнём с самого простого. Свечи в поминовение усопших принято ставить в особом месте православного храма, именуемом каноном или кануном. Выглядит он вот так.

И его ни с чем не спутаешь. Владимир Путин заснят у обычного храмового подсвечника, которые устанавливаются перед иконами. Конечно, христианину не запрещается поминать усопшего родственника перед иконой его небесного покровителя. Но это уже не столько поминальная молитва, сколько просьба к святому «заступиться» перед Господом. И она допустима лишь в отношении того, с кем действительно связан родственными узами.

При отсутствии кануна в храме допустимо ставить свечи перед иконой Спасителя. Но опять же, молитва тогда подразумевает просьбу к Сыну «заступиться» перед Отцом небесным за покойного родича. И такого рода поминовения совершаются, как правило, уже после сорокового дня…

Наконец, сам подсвечник — в данном случае, поликандило, — не принято «украшать» декоративными свечами из «Икеи» либо «Хоффа». Тем более — сдвигать ради этого лампаду. Понятно, что фотографу могло не хватать света. Но всё же обряды и традиции надо бы уважать.

Особенно, когда позиционируешь себя перед электоратом в качестве православного — ходишь на пасхальные и рождественские службы, окунаешься в купель на Крещение, посещаешь святые места и т.д.

В общем, они всегда прокалываются на мелочах?

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