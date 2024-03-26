Bloomberg – обещания ЕС о помощи Украине подрывают внутренние споры и проблемы ВПК

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Европейские лидеры обещают помогать Киеву «столько, сколько потребуется», но их громкие заявления идут вразрез с реальным положением дел в ЕС. Ведь страны блока на протяжении долгого времени экономили на своей обороне и стали крайне зависимыми от США для своей защиты, пишет обозреватель Bloomberg Лионель Лоран.



AP

Лидеры ЕС пообещали поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Но, несмотря на резкие заявления, блоку по-прежнему крайне недостаёт «экономической базуки», которая позволила бы устранить вопиющий разрыв между геополитическими амбициями и реальностью в Европе, которая годами экономила на обороне и оказалась чрезмерно зависима от США, пишет обозреватель Bloomberg Лионель Лоран.

По его словам, европейцы знают, что им необходимо «исправиться». Однако узкие места в производстве, раздробленность ВПК и ограниченность государственного финансирования тормозят процесс. Например, снаряды, которые Франция может произвести за один день, на украинском фронте расходуются за считаные минуты.

Внутри Европы всё ещё существуют глубокие разногласия по поводу того, как именно решать стоящие перед ней проблемы. В то время как французский президент Эммануэль Макрон разбрасывается словами о «военной экономике» и грозится отправить войска на Украину, Германия и другие «прижимистые» страны выступают против потенциального распыления финансового и политического капитала, отмечает автор статьи.

ЕС необходимо создание единого оборонного инвестиционного фонда в размере порядка €100 млрд. Но, судя по всему, пока Европа не собирается предпринимать подобный шаг и, возможно, вполне осознает своё затруднительное положение только после ещё одного срока Трампа, рассуждает Лоран.