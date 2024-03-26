 

Рупор кремлевской пропаганды: Неискренне выражал поддержку

26.03.2024, 1:00, Разное
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Неискренне публично поддерживал Тихановскую.

Революционера-змагара выгоняют из Литвы за это, прикиньте, не шутка, а официальная позиция миграционной службы бывшей Литовской советской социалистической.

«публично выражал поддержку лидеру беларусской оппозиции Светлане Тихановской», а найденная в публичном пространстве информация показала, что «поддержка не была искренней».
так написано в документе Департамента миграции, можете сами перевести.

Причем помимо того, что он сам упырь со знаком качества, так он еще муж весьма знаменитой дуры-русофобки Ольги Карач. Ее недавно лишили финансирования, а муженька вот в Беларусь выдавливают, не продлевая ВНЖ. А там его ждет статья со сроком в 7 лет.

Ахахаха. Кайф какой.

@pridybaylo_k – цинк

Большого Брата надо любить искренне.
А ведь в 2020 году хватало идиотов топивших за Тихановскую, некоторые даже искренне.

Источник: Colonel Cassad


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