Рупор кремлевской пропаганды: Неискренне выражал поддержку
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Неискренне публично поддерживал Тихановскую.
Революционера-змагара выгоняют из Литвы за это, прикиньте, не шутка, а официальная позиция миграционной службы бывшей Литовской советской социалистической.
«публично выражал поддержку лидеру беларусской оппозиции Светлане Тихановской», а найденная в публичном пространстве информация показала, что «поддержка не была искренней».
так написано в документе Департамента миграции, можете сами перевести.
Причем помимо того, что он сам упырь со знаком качества, так он еще муж весьма знаменитой дуры-русофобки Ольги Карач. Ее недавно лишили финансирования, а муженька вот в Беларусь выдавливают, не продлевая ВНЖ. А там его ждет статья со сроком в 7 лет.
Ахахаха. Кайф какой.
@pridybaylo_k – цинк
Большого Брата надо любить искренне.
А ведь в 2020 году хватало идиотов топивших за Тихановскую, некоторые даже искренне.
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Источник: Colonel Cassad
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