Мнение: О смертной казни для террористов… Иначе — нельзя и неправильно?

В ответ на теракт в «Крокусе» Дмитрий Медведев требует «убить всех» причастных. Общественное мнение не столь кровожадно и готово удовлетвориться всего лишь казнью террористов, на чьих руках кровь 139 жертв отвратительной и ужасной атаки на мирных граждан. По закону, по суду, но — казнить.

Это не первый раз, когда резонансные преступления возбуждают широкую дискуссию об отмене моратория на смертную казнь. Но сейчас — особый случай. И, кажется, альтернативы «суровому, но справедливому приговору» нет и быть не может.

Или — может?

Полтора месяца назад в Париже в своей постели мирно скончался один пожилой — 95 лет! — француз, о котором большинство наверняка и слыхом не слыхивало. Звали его Робер Бадентер — кто сможет вспомнить его без Гугла? Но к нашим сегодняшним горячим дискуссиям он имеет самое непосредственное отношение.

Причём не только тем, что родители его были выходцами из Бессарабии, одной из далёких провинций Российской империи, которая после её распада отошла на время к Румынии. Хуже того, отец и мать Робера Бадентера были бессарабскими евреями — после нацистской оккупации Франции это стало для них смертным приговором. И его отец, Симон Бадентер был арестован в Лионе и отправлен в концлагерь Собибор, где погиб. Но мать, Шарлотта Розенберг, к счастью, выжила, спасла сына и смогла дать ему приличное образование.

Робер Бадентер вырос, окончил юридический факультет Парижского университета, а затем Сорбонну, стал адвокатом и… противником смертной казни. В 1981 году президент Франсуа Миттеран — вот были же и во Франции великие президенты, а не только петушащиеся ничтожества типа Эмманюэля Макрона — назначил почтенного адвоката министром юстиции. Что оказалось судьбоносным.

В том же 1981 году Робер Бадентер произнёс вдохновенную речь Национальной ассамблее, и та приняла закон, отменяющий смертную казнь во Франции. Французское правосудие продолжило судить и осуждать, но перестало убивать.

Через два года после этого в Боливии был арестован нацистский военный преступник, шеф лионского гестапо Клаус Барбье. Его выдали Франции, но, так как закон уже был принят, «лионский палач» избежал смертной казни и был приговорён к пожизненному лишению свободы. Именно Клаус Барбье руководил гестапо в Лионе и проводил облавы на евреев, и именно с его подачи был отправлен в концлагерь Симон Бадантер.

Когда Робера Бадантера журналисты спросили об этом эпизоде, он ответил: «Отмены смертной казни спасла страну и меня от варварства, мести, ненависти, сохранила нас, как нацию, для которой закон – превыше всего. Это отличает нас от таких, как Барбье».

А что нас отличает от…?

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