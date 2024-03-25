El País – вопреки амбициям Макрона Франция к участию в конфликте не готова

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За два года с начала конфликта на Украине президент Франции Эммануэль Макрон сменил риторику в отношении РФ на заметно более воинственную, пишет El País. Однако несмотря на заявления президента о том, что он не исключает возможность отправки наземных западных войск на Украину, армия Франции к участию в конфликте, подобном украинскому, не готова.



АР

За два года, прошедшие с начала украинского конфликта, президент Франции Эммануэль Макрон в том, что касается отношений своей страны с Россией, превратился из голубя в ястреба, пишет El País. Чуть менее двух лет назад французский лидер в течение нескольких месяцев призывал «не унижать Россию», но уже в феврале этого года Макрон заявил, что не исключает возможности отправки на Украину наземных западных войск.

Последние заявления Макрона изменили ход дебатов в Европе, заставив страны ЕС задуматься, могут ли они позволить себе отправить войска на Украину. Открыли они и ещё одну дискуссию: готова ли Франция разместить своих солдат на украинской территории и рискнуть вступить в бой.

Критики слов президента указывают на разницу между словами и той помощью, которую Европа на деле оказывает Украине. Эксперты в области обороны предупреждают, что, если бы завтра французской армии пришлось вступить в конфликт, подобный украинскому, она могла бы удерживать лишь 80 км фронта, тогда как на Украине фронт простирается почти на 1 тыс. км. У Франции нет ни запасов вооружения, ни производственных мощностей.

Другой вопрос, будет ли Франция готова. Для этого, как отмечает El País, стране необходимо не только наращивать производственные мощности, но и обратить внимание на «русофилию», которая десятилетиями распространялась во французских элитах, а также на тот факт, что «в глобальном масштабе социальный состав армейских офицеров не очень благосклонен ни к Украине, ни к НАТО».