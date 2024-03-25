Мнение: Доля собственного жилья, причины падения лифтов, горожане не переваривают целлюлозу

1. В России принято жить в собственном, а не в съёмном жилье. Об этом, во всяком случае, говорят данные Евростата: 89% жилья в России принадлежит тем, кто в нём живёт – см. заглавная картинка (ссылка). Более высокий показатель собственности только в нескольких маленьких странах бывшего соцлагеря. Но так ли обстоит дело в реальности, или европейская статистика ошибается?



Действительно, благодаря приватизации 1990-х большинство россиян стали владельцами жилья, в котором они проживали на тот момент. С 2000-х годов у нас появилась массовая ипотека, а к 2020-м годам темпы строительства жилья превысили советские рекорды, при том что у нас нет значительного роста населения.

С другой стороны, рынок аренды жилья в России до сих пор в значительной мере находится в тени. Поэтому по официальным данным в квартире могут проживать её владельцы, а на деле – съёмщики. Установить реальную картину не так просто.

2. В России стали чаще падать лифты. Как потому, что домов с лифтами стало очень много, так и по другим причинам (ссылка):



Участившиеся падения лифтов в домах россиян связаны со стремлением управляющих компаний (УК) сэкономить, нехваткой деталей для ремонта зарубежного подъемного оборудования и сложностями с импортозамещением. Об этом рассказали опрошенные aif.ru эксперты.

«Чем договор на обслуживание лифтов дешевле, тем лучше — больше в карман положат. Потому договоры заключаются неизвестно с кем. В свою очередь, обслуживающие организации, продающие свои услуги дешево, не вкладываются в компоненты, приглашают некомпетентных сотрудников. Отсюда и несчастные случаи», — пояснил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Депутат также признал, что есть проблема нехватки комплектующий для ремонта установленных ранее зарубежных лифтов. А более активному импортозамещению мешают высокие пошлины на комплектующие для лифтов — для российских производителей они достигают 10-15 процентов, тогда как готовые зарубежные изделия облагаются пошлиной до 5 процентов. Получается, выгоднее покупать оборудование в других странах. Колунов считает, что снизить зависимость от импорта поможет решение вопроса с таможенными пошлинами и введение дополнительных мер господдержки.

Кандидат экономических наук, доцент РЭУ имени Плеханова Дмитрий Осянин отметил, что сейчас средний возраст лифтов в старом жилфонде — 20-30 лет. Многие из этих подъемников устанавливались еще в советский период и не соответствуют современным требованиям безопасности. Кроме того, сейчас в стране установлены 517 тысяч лифтов, 100 тысяч из которых опасны и требуют замены до 2025 года.

Ранее Всероссийский центр национальной строительной политики объявил о запуске масштабной замены устаревших лифтов в российских городах.

Добавлю к вышесказанному, что верить на слово депутатам или экспертам не стоит. Буквально по каждому вопросу, какой только может прийти в голову журналисту, есть два противоположных мнения, при этом каждая из сторон приводит аргументы, которые кажутся сторонним наблюдателям убедительными.

3. Городские жители разучились переваривать целлюлозу, которая в больших количествах содержится в растительной пище. Кажется, мы деградируем, становимся более изнеженными и менее приспособленными к окружающей среде (ссылка):



В кишечнике человека есть бактерии, способные переваривать целлюлозу, важный компонент растительной пищи. Эти симбиотическое организмы достались нам от предков-приматов и в результате одомашнивания травоядных животных. Но их количество сокращается из-за изменений в образе жизни и в рационе, в частности, при уменьшении количества клетчатки в пище. К такому выводу исследователи пришли, проанализировав геномы бактерий у людей и жвачных животных, а также собрав образцы кишечника человека, других приматов и старинные фекалии. Так, у современных сельских жителей доля организмов, переваривающих целлюлозу, составляет 20%, в то время как у горожан менее 5%. У наших предков и приматов этот показатель достигал 30-40%.