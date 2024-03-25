 

Рупор кремлевской пропаганды: Дадим мощный отпор нечисти

25.03.2024, 21:55, Разное
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На связи артист Юрий Куклачев

«Дадим мощный отпор нечисти»: Юрий Куклачев призвал бомбить Европу после теракта в «Крокусе».

Атака террористов наглядно показала, с кем мы боремся во время СВО.
Никакой растерянности, никакого роптания у нас нет и быть не может. Нам всем надо сейчас собраться и дать мощный отпор всей этой нечисти, которая собралась в Европе. Весь западный мир против нас ополчился. А мусульманский мир, наоборот, за нас. Потому что они поняли, что нельзя доверяться людям нечестивым, грязным, равнодушным, которые все строят на уничтожении чистого и прекрасного. Мы это увидели своими глазами.
Мы еще жестче должны с ними разговаривать, не щадить. Они собираются ракеты дальнобойные давать? Те, кто даст – преступники. Значит, их тоже надо бомбить. Зачем ждать? В европейских городах все сидят сытые, пьют шампанское. Когда они поймут, что к ним может из Сибири прилететь наша ракета, осознают, что мы – не щенки, которых можно расстреливать. А мы люди – сильные и мощные, которые могут дать очень серьезный отпор. А тех, кто особенно воображает, можно на каком-нибудь острове и утопить, чтобы не мешался на горизонте и смуту не вносил. Ну что делать – сегодня время такое, к счастью, есть необходимое оружие»

(с) Юрий Куклачев

PS. После "Крокуса" очень многие деятели культуры начали высказываться более однозначно и определенно.

Источник: Colonel Cassad


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