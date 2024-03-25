Новый Apple Pencil будет совместим с Vision Pro и iPad

Неанонсированный стилус третьего поколения от Apple, Apple Pencil, будет совместим с гарнитурой смешанной реальности Vision Pro, а также с iPad. Информация об этом появилась в издании MacRumors, ссылаясь на свои источники.

По данным MacRumors, компания Apple провела внутреннее тестирование нового Apple Pencil с поддержкой VisionOS. Это означает, что пользователи смогут использовать стилус с приложениями для рисования на Vision Pro, такими как Freeform и Pixelmator.

Хотя конкретных деталей о проекте пока нет, один из сценариев использования нового Apple Pencil предполагает возможность рисования на столе или другой плоской поверхности. При этом виртуальный рисунок будет отображаться в интерфейсе VisionOS, что позволит превратить окружение пользователя в огромный холст с чувствительностью к давлению и наклону пера.

По слухам, Apple Pencil 3 будет представлен вместе с новыми моделями iPad Pro и iPad Air в апреле 2024 года. Однако совместимость с Vision Pro может быть объявлена компанией позже, возможно, летом, во время ежегодной конференции для разработчиков WWDC.