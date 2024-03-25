 

Новый Apple Pencil будет совместим с Vision Pro и iPad

25.03.2024, 20:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Неанонсированный стилус третьего поколения от Apple, Apple Pencil, будет совместим с гарнитурой смешанной реальности Vision Pro, а также с iPad. Информация об этом появилась в издании MacRumors, ссылаясь на свои источники.

По данным MacRumors, компания Apple провела внутреннее тестирование нового Apple Pencil с поддержкой VisionOS. Это означает, что пользователи смогут использовать стилус с приложениями для рисования на Vision Pro, такими как Freeform и Pixelmator.

Хотя конкретных деталей о проекте пока нет, один из сценариев использования нового Apple Pencil предполагает возможность рисования на столе или другой плоской поверхности. При этом виртуальный рисунок будет отображаться в интерфейсе VisionOS, что позволит превратить окружение пользователя в огромный холст с чувствительностью к давлению и наклону пера.

По слухам, Apple Pencil 3 будет представлен вместе с новыми моделями iPad Pro и iPad Air в апреле 2024 года. Однако совместимость с Vision Pro может быть объявлена компанией позже, возможно, летом, во время ежегодной конференции для разработчиков WWDC.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.03 / Мнение: Вы слушали Маяк

25.03 / Мнение: Об «ударах возмездия»… Типа, так им и надо?

25.03 / Боль в суставах и покрасневшие глаза могут свидетельствовать о проблемах с кишечником

25.03 / Две китайских провинции требуют ограничить приток гастарбайтеров из России из-за демпинга на рынке труда

25.03 / Когда следует обратиться к неврологу при треморе рук?

25.03 / Дальнобойщик, обгонявший по «встречке» на трассе М-2, найден мёртвым с рычагом КПП в неестественном месте

25.03 / «Игромания»: создатель Minecraft показал скриншоты из новой игры

25.03 / Мнение: Как коммунисты вернули Россию в 1732 год, последствия Брестского мира и Ленин за поражение России

25.03 / Мнение: Всё – наше. Навсегда

25.03 / GizmoChina: представлены Huawei Band 9 с OLED-экраном и мощной защитой от влаги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика