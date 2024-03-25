 

Мнение: Об «ударах возмездия»… Типа, так им и надо?

25.03.2024, 19:50, Разное
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Злодейский теракт в «Крокусе», жертвами которого стали почти полторы сотни мирных россиян, не остался без внимания российских бойцов в зоне спецоперации. В ТГ-каналах публикуются фото, как российские солдаты заряжают РСЗО «Град» ракетами, на которых написано: «За погибших и пострадавших россиян в ТЦ “Крокус Сити Холл”». На других снимках видны артиллерийские снаряды с лаконичными буквами «За КСХ». И по Киеву, как сообщают СМИ, нанесён ракетный удар — предположительно «Цирконами».

Хотя украинская сторона привычно врёт про «сбитые ракеты», кадры с мест показывают, что существенный ущерб жилым домам причиняет работа сил ПВО Украины.

Разумеется, потом редактору дадут по шапке за кусочек неудобной правды. Но это не суть важно.

И «Цирконы», принятые на вооружение сравнительно недавно, и реактивные снаряды к РСЗО, и артиллерийские боеприпасы — это всё средства поражения, которые не отличаются особой избирательностью. Про гиперзвуковые ПКР, например, многие военные эксперты говорят, что «куда летит эта ракета, никто не знает — даже тот, кто её запустил». Ну полная проекция афоризма «… и накажу, кого попало».

Конфликт переходит в стадию обмена массированными неизбирательными ударами по крупным городам.

Ответка за Киев последует, веротяно, по Москве, за Москву — опять по Киеву и Харькову, и так далее…

О количестве будущих жертв можно только догадываться. Но ясно одно: насилие порождает насилие.

Может? ещё не поздно остановить раскрутку этой спирали по восходящей?

Или — уже поздно?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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