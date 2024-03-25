Боль в суставах и покрасневшие глаза могут свидетельствовать о проблемах с кишечником

Онколог Суна Исакова подчеркивает, что воспалительные заболевания кишечника, такие как язвенный колит и болезнь Крона, часто ассоциируются с болями в животе и диареей. Однако следует помнить, что они также могут проявляться через необычные признаки, которые могут быть предвестниками рака.

Среди этих нетипичных признаков, ведущих к раку кишечника, врач отмечает суставные боли и проблемы со зрением. Помимо этого, также могут встречаться покраснения глаз, снижение зрения и боли в суставах, хотя точные причины этих симптомов остаются неизвестными.

Онколог также указывает на возможное появление афтозного стоматита при воспалительных заболеваниях кишечника, что характеризуется появлением болезненных язв в ротовой полости.

Важно своевременно диагностировать эти заболевания кишечника, поскольку их неконтролируемое прогрессирование может привести к серьезным осложнениям, таким как абсцесс кишечника, перфорация стенок органа, интоксикация крови и развитие перитонита. Необратимые последствия могут быть и рак кишечника при продолжительном игнорировании воспалительных процессов в кишечнике.