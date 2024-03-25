 

Боль в суставах и покрасневшие глаза могут свидетельствовать о проблемах с кишечником

25.03.2024, 19:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Онколог Суна Исакова подчеркивает, что воспалительные заболевания кишечника, такие как язвенный колит и болезнь Крона, часто ассоциируются с болями в животе и диареей. Однако следует помнить, что они также могут проявляться через необычные признаки, которые могут быть предвестниками рака.

Среди этих нетипичных признаков, ведущих к раку кишечника, врач отмечает суставные боли и проблемы со зрением. Помимо этого, также могут встречаться покраснения глаз, снижение зрения и боли в суставах, хотя точные причины этих симптомов остаются неизвестными.

Онколог также указывает на возможное появление афтозного стоматита при воспалительных заболеваниях кишечника, что характеризуется появлением болезненных язв в ротовой полости.

Важно своевременно диагностировать эти заболевания кишечника, поскольку их неконтролируемое прогрессирование может привести к серьезным осложнениям, таким как абсцесс кишечника, перфорация стенок органа, интоксикация крови и развитие перитонита. Необратимые последствия могут быть и рак кишечника при продолжительном игнорировании воспалительных процессов в кишечнике.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.03 / Новый Apple Pencil будет совместим с Vision Pro и iPad

25.03 / Мнение: Вы слушали Маяк

25.03 / Мнение: Об «ударах возмездия»… Типа, так им и надо?

25.03 / Две китайских провинции требуют ограничить приток гастарбайтеров из России из-за демпинга на рынке труда

25.03 / Когда следует обратиться к неврологу при треморе рук?

25.03 / Дальнобойщик, обгонявший по «встречке» на трассе М-2, найден мёртвым с рычагом КПП в неестественном месте

25.03 / «Игромания»: создатель Minecraft показал скриншоты из новой игры

25.03 / Мнение: Как коммунисты вернули Россию в 1732 год, последствия Брестского мира и Ленин за поражение России

25.03 / Мнение: Всё – наше. Навсегда

25.03 / GizmoChina: представлены Huawei Band 9 с OLED-экраном и мощной защитой от влаги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика