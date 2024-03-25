 

«Игромания»: создатель Minecraft показал скриншоты из новой игры

25.03.2024, 17:30, Разное
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Маркус Перссон, известный как Notch, разработчик культовой игры Minecraft, поделился через Twitter скриншотами своего нового проекта, говорится в материалах журнала “Игромания”.

В последние несколько дней он опубликовал несколько постов с изображениями из своей новой игры. На них можно увидеть темные катакомбы с пиксельными текстурами, напоминающие более мрачную версию Minecraft или ранние трехмерные игры 90-х и 00-х годов.

Перссон не назвал новый проект, но поделился описанием игровых механик и референсов. Он описал игру как лутер-шутер от первого лица, ссылаясь на серию Borderlands. В отличие от последней, в игре не будет огнестрельного оружия и энергетических щитов, их заменят клинки и защитные плащи.

Перссон также планирует добавить в игру ролевые механики типа D20, что напоминает серию Diablo.

Разработчик выразил удовлетворение от внимания к его новому проекту и призвал людей не ожидать от него крупномасштабных игр формата ААА.


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