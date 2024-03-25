Мнение: Как коммунисты вернули Россию в 1732 год, последствия Брестского мира и Ленин за поражение России

1. Наибольших размеров Российская Империя достигала при Александре II — деятельном реформаторе, который запомнился также отменой крепостного права. Как это обычно и бывает, враги народа сочли гуманность за слабость, убили императора бомбой… Так вот, это был наш максимальный размер. Россия должна была следующий раз увеличиться по итогам победы в Первой мировой, но, увы, эти планы полетели в топку революции. Цитирую (ссылка):



На самом деле самой большой по площади была РИ 1866 года – 22,5 млн квадратных километров. Но после продажи Аляски (1,2 млн), и хоть она опять выросла к 1914 году, появляется много спорных моментов. Ведь коммунистические статистики записывают себе в площадь территории Белого и Азовского моря, в отличии от царских статистиков. Эти моря всё и путают. Отсюда и возникает миф, что осколок РИ вдруг становится больше самой империи. Цифры Российского исторического общества выглядят так.

1866 – 22 504 331,53 км2, наибольшая территория РИ перед продажей Аляски (с Белым и Азовским морем)

1914 – 22 456 126,35 км2, наибольшая территория РИ перед ПМВ с Тувой, Хивой и Бухарой (с Белым и Азовским морем)

1946 – 22 254 000,72 км2, наибольшая территория СССР (с Белым и Азовским морем)

2014 – 16 941 581,27 км2, наибольшая территория РФ до 2018 года (без Белого и Азовского моря)

22 456 126,35/16 941 581,27 = 1,3255

Коммунисты потеряли 32,55% территории России вернув её во времена 1732 года.

В 1732 – её территория была 17 278 633,62.

По другим подсчётам, на 1913 год площадь Российской Империи составляла 22 671 516 км2, то есть ещё больше, чем перед продажей Аляски, а территория СССР к 1990 году достигала 22 310 826 км2. Согласно этим цифрам, Российская Империя была на 360 690 квадратных километров больше Советского Союза (ссылка). В любом случае, получается, что Российская Империя была больше, чем СССР.

2. Историк Сергей Цветков пишет о Первой мировой (ссылка):



А. Кто затеял бойню.

Ответ давно известен: Германия и Австро-Венгрия. Россия была в положении обороняющейся стороны, поэтому война и получила название Отечественной.

Ленин и большевики ждали этой войны как манны небесной, ибо это был их единственный шанс на приход к власти. «Война Австрии с Россией была бы очень полезной для революции (во всей восточной Европе) штукой, но мало вероятия, чтобы Франц Иозеф и Николаша доставили нам сие удовольствие» (Ленин — Горькому, январь 1913).

Б. Во время войны большевики стали ЕДИНСТВЕННОЙ европейской партией, которая провозгласила своей целью поражение собственного правительства. Да ещё и с обязательным требованием развязывания гражданской войны. «Превратим войну империалистическую в войну гражданскую!» (Ленин В.И. Полн. собр. соч., 5 изд., т. 26, C.32, 180, 362). Лозунги гражданской войны и распада России (право наций на самоопределение) были ПРОГРАММНЫМИ у большевиков.

В. Именно поэтому Германия пропустила Ленина через свою территорию в апреле 1917 года, в надежде на радикальные перемены во внутреннем положении России (социальная революция и выход из войны).

Г. В течение 1917 года никто, кроме Ленина, не затевал с Германией переговоров о военной капитуляции и передаче ей контроля над теми или иными русскими территориями.

Д. В итоге ленинской политики Россия (единственный раз в истории!) капитулировала перед Германией накануне её полного поражения в войне, лишилась огромных территорий, выплатила огромную контрибуцию и была ввергнута в гражданскую войну, в результате которой потеряла 25 млн жизней.

Е. Брестский мир позволил Германии продержаться всего полгода, до ноября 1918 года, и лишил Россию места за столом победителей, переведя её в разряд побеждённых держав, т.е. обесценил все жертвы за 4 года беспрецедентной бойни. Всё это в момент, когда Германия уже стояла на краю военной и гуманитарной катастрофы.

Чтобы лучше представить беспрецедентные условия Брестской капитуляции, напомню, что:

— От России отторгались территории общей площадью в 780 тыс. кв. км, на которых проживало 56 миллионов человек (треть населения бывшей Российской империи), в том числе 40 % промышленных рабочих — привисленские губернии бывшего Царства Польского, Украина, Белоруссия, Эстляндская, Курляндская и Лифляндская губернии, Финляндия, Карская и Батумская области.

— Вместе с ними страна теряла 27 % пахотных угодий, 26 % всей железнодорожной сети, 33 % текстильной промышленности, 90 % сахарной промышленности, 73 % металлургической промышленности, 89 % добываемого до революции каменного угля, а также огромное число промышленных предприятий — 918 текстильных фабрик, 574 пивоваренных завода, 133 табачных фабрики, 1685 винокуренных заводов, 244 химических предприятия, 615 целлюлозных фабрик, 1073 машиностроительных завода.

— Балтийский флот покидал свои базы в Финляндии и Прибалтике, Черноморский флот вынужденно пошёл на дно.

— Россия обязывалась к выплате 6 миллиардов марок репараций и возмещению убытков, понесенных Германией в ходе русской революции — 500 млн золотых рублей. До конца войны немцам успели отправить 93,5 тонны золота из предназначенных 245,5 тонн.

Большевистская революция и Брестский мир — это беспрецедентное национальное предательство…

3. Собственно, Ленин и не скрывал, что выступал во время Первой мировой за поражение России. Причин на то у Ильича было три.

Во-первых, Россия с её традиционными, консервативными, «реакционными» ценностями была с его точки зрения врагом революции, при этом мировая революция была для Ленина смыслом жизни, тогда как Россия и русский народ не имели особого значения.

Во-вторых, через поджог России можно было приблизиться к мировой революции, так что Ленин был бы готов пожертвовать Россией, даже если бы считал себя патриотом. Приоритеты идеология марксизма расставляла вполне однозначно.

В-третьих, Россию Ленин не любил. Отчасти это личное — старший брат Ленина был казнён за терроризм. Отчасти — влияние бородатых немцев, Маркса и Энгельса, которые были идейными русофобами.

Владимир Ильич выражался довольно откровенно (ссылка):

Включите Медузу, Дождь, или что там сейчас является главным гнездом пособников США. Посмотрите на выступление самого отмороженного иноагента. Вот это будет довольно точный аналог Ленина в 1914 году.